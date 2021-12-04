Emekliye, memura enflasyon zammı

Kasım enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli ve memurlara ödenecek fark da netleşmeye başladı. Dün Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 21.31 arttı. Aylık artış ise yüzde 3.51 oldu. Kasım enflasyonuyla birlikte hazirandan bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
7.47'LİK FARK OLUŞTU
Kasım ayı verilerine göre, memur ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Kesin rakam aralık enflasyonuyla belirlenecek olsa da, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile yüzde 12.5'i bulacak. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta netleşmişti. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarında gelecek yıl 5+7, 2023 yılında da yüzde 8+6 olmak üzere iki yıl boyunca toplamda yüzde 28.62 artış yaşanacak. Memur ve memur emekliler aralık enflasyonunda alacakları farkı da öğrenecek.
SSK-BAĞ-KUR'A ZAM
SSK
ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını ocak-temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zamlı alıyor. Bu artış bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor. Yeni yılda yapılacak zam da haziran ile aralık ayı arasındaki altı aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam da kesinleşecek.
Beş aylık enflasyon verilerine göre SSK, Bağ-Kur emeklileri de yüzde 10.46'lık zammı garantiledi. Bu durumda yaklaşık 10 milyonun üzerinde SSK, Bağ-Kur emeklisi de yüzde 10'un üzerinde bir zam alacak.
ENFLASYON BEKLENTİNİN ÜZERİNDE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasımda tüketici fiyatları yıllık yüzde 21.31, aylık 3.51 arttı. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Üretici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 54.62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Piyasa beklentiler aylık yüzde 3, yıllık ise 20.71 oranında artış olacağı yönündeydi. Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 24.81 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38.76 ile karnabaharda görüldü.