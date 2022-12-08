Emine Erdoğan: Geleceğimiz emin ellerde





"5 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞUMUZ, GENCİMİZ BURADA SERTİFİKA ALMA İMKANI BULDU"



Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin faaliyete bir süre önce başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'nın dört bir tarafından okullar, gençlik merkezleri, kurslardan çocuklarımız önceden randevu alarak buraya geliyorlar, eğitimlere tabi tutuluyorlar. Özellikle çevre bilinci, sıfır atık konusunda neler yapılabileceği, simülasyon bazlı oyunlar, etraftan toplanan atıkların ayrıştırılması gibi konularda temel eğitimleri alıyorlar ve sonunda da çocuklarımıza birer sertifika veriyoruz. Şu ana kadar 5 binin üzerinde çocuğumuz, gencimiz burada sertifika alma imkanını buldu ve yoğun bir ilgi var."



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırladıkları merkezin Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Balcı, bu örneği tekrarlamak için gelip yerinde gören çok fazla kurum ve kuruluş olduğunu dile getirdi. Çocuklara bu bilinci aşılamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Balcı, eğitimlerin çevre mühendisleri ve alanında uzman kişilerce verildiğini anlattı.



Ziyarette Emine Erdoğan'a AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan da eşlik etti.