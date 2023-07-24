Emine Erdoğan, sıfır atık ve geri dönüşümü özel sektöre sevdirdi

Enerjisa Enerji, Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla, "Daha İyi Bir Gelecek" platformunun kurulmasına öncülük etti. Platformun ilk somut uygulaması olarak, Türkiye'deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, gelecek beklentilerini ve risklerini ortaya koyan "Türkiye Verim Araştırması Raporu" yayınlandı. Araştırma kapsamında 18 farklı ilden, 12 sektörden 1.249 işletme ile görüşmeler yapıldı.

Raporda araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 91'inin geçtiğimiz iki yılda malzeme tasarrufunu sağlayacak önlemler aldığını, yüzde 88'inin atık azaltımı ile ilgili, yüzde 80'inin de atığın yeniden kullanımı yoluyla geri dönüşümü noktasında çalışmalar yaptığını belirttiği görüldü.

Şirketlerin yüzde 62'sinin yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirlenirken, raporda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin faaliyetlerin geriden gelmesinin bu alandaki yatırımların maliyetlerinin görece yüksek olmasına bağlı olduğu ifade edildi.