Emine Erdoğan, sıfır atık ve geri dönüşümü özel sektöre sevdirdi

Enerjisa Enerji, Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla, "Daha İyi Bir Gelecek" platformunun kurulmasına öncülük etti. Platformun ilk somut uygulaması olarak, Türkiye'deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, gelecek beklentilerini ve risklerini ortaya koyan "Türkiye Verim Araştırması Raporu" yayınlandı. Araştırma kapsamında 18 farklı ilden, 12 sektörden 1.249 işletme ile görüşmeler yapıldı.
Raporda araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 91'inin geçtiğimiz iki yılda malzeme tasarrufunu sağlayacak önlemler aldığını, yüzde 88'inin atık azaltımı ile ilgili, yüzde 80'inin de atığın yeniden kullanımı yoluyla geri dönüşümü noktasında çalışmalar yaptığını belirttiği görüldü.
Şirketlerin yüzde 62'sinin yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirlenirken, raporda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin faaliyetlerin geriden gelmesinin bu alandaki yatırımların maliyetlerinin görece yüksek olmasına bağlı olduğu ifade edildi.
VERİMLİLİKTE MÜŞTERİ FAKTÖRÜ ÖNEMLİ
Araştırmada Kobi'lere göre, verimlilik ve etkinliği en çok olumsuz etkileyen konuların "müşteri istek ve ihtiyaçları yönünde ürün geliştirememek" ve "iç talep yetersizliği" olduğu ifade edildi. Raporda, "Her ne kadar müşteriler tarafından talep ya da destek gelmesi daha verimli olunmasına en çok yardımcı olacak konu olarak görülse de, uygun finansman imkanları, hibe, krediler ve kaynak verimliliği çözümleri ile ilgili bilgilendirme sağlanması verimliliği sağlayacak başlıca kaynaklar olarak ortaya çıkıyor" denildi.
ZAİMLER: TARTIŞMAK YETMEZ, SOMUT ADIMLAR ATILMALI
Platformun lansman toplantısında açılış konuşmasını yapan Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, "İklim krizine dur demek, yıkıcı teknolojiler geliştirmek gibi konuları yalnızca tartışmak veya ilgi çekici bir slogan olarak kullanmak yerine somut adımlar atmamız gerekiyor. İnsanlara yol gösterecek, ilham verecek ve her şeyden önemlisi birçok değerli paydaşın katkılarıyla somut adımlar atacak olan 'Daha iyi bir gelecek' platformu hepimizi çok heyecanlandırıyor. Amacımız, Türkiye'nin ekonomik verimliliği üzerine somut projeler inşa etmek ve bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında Enerjisa Enerji olarak öncülük etmek" dedi.
Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar ise "Amacımız gelecek nesiller için Türkiye'de daha iyi, daha temiz ve daha verimli bir geleceğe katkı sağlamak" dedi.