Emine Erdoğan’dan başarılı kadın ihracatçılara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'yle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kadın dayanışmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, 27 sektörün başarılı kadın ihracatçılarının ödüllendirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

GELECEĞİN LİDERLERİNE İLHAM OLACAKTIR

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, şunları söyledi: "Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni"nde ülkemizin güçlü iş kadınlarıyla bir araya gelmekten gurur duydum. Hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz azmin geleceğin kadın liderlerine ilham olacağına inanıyorum."

KADIN GÜCÜNE YATIRIM YARINLARA YATIRIMDIR

"Türk kadınının elde ettiği her bir başarı, kendi ülkemizdeki kadınlar için yol açıcı olduğu gibi coğrafyamızdaki tüm kadınları da olumlu etkiliyor. Unutmamalıyız ki, kadın gücüne yatırım yapmak ülkemizin müreffeh yarınlarına yatırım anlamına geliyor."