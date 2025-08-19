Emlak GYO’dan 9.4 milyar TL net kâr

Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), konsolide mali tablolarına göre bu yılın ilk yarısında 47.9 milyar TL satış hasılatına ulaşırken, net dönem kârı 9.4 milyar TL, aktif büyüklüğü ise 240.1 milyar liraya çıktı. Emlak GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik belirsizliklere rağmen, finansal disiplinimizden ve stratejik hedeflerimizden ödün vermeden ilerlediğimiz bu dönemde, yalnızca güçlü operasyonel sonuçlar elde etmekle kalmadık, ülkemizin gayrimenkul finansman mimarisinde yeni bir sayfa açtık" dedi.

HALKA ARZ REKORU

Damla Kent Projesi için gerçekleştirilen Gayrimenkul Sertifikası ihracının, Borsa İstanbul tarihinin en büyük halka arzlarından biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Rekor sayıda, 767 bin 144 yatırımcının katılımıyla tarihe geçen bu stratejik adımımız, piyasanın ve milletimizin şirketimize olan sarsılmaz güvenini taçlandırdı. Bu büyük ilgi sayesinde, toplam talebin yüzde 78'i karşılanabildi. Nihai arz büyüklüğü toplam 21.4 milyar TL'ye ulaştı. Bu ihraçla, kentsel dönüşüm gibi büyük kaynak gerektiren milli hedeflerimiz için bankacılık sistemine alternatif, riski tabana yayan ve küçük tasarruf sahiplerini büyük projelere ortak eden bir finansman modelini ülkemize kazandırdık" diye konuştu. Ana faaliyet alanlarında da liderliklerini güçlendirdiklerinin altını çizen Yılmaz, "Yılın ilk altı ayında, piyasa koşullarını doğru okuyarak hayata geçirdiğimiz kampanyaların da desteğiyle 4 bin 120 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdik. Bu satışlardan elde ettiğimiz 47.5 milyar TL (KDV Hariç) ön satış geliri ile 2025 yılı için belirlediğimiz 77.2 milyar TL'lik satış hedefimize ilerliyoruz. Bu istikrarlı performans, şirketimizin net aktif değerini 30 Haziran 2025 itibarıyla 164.1 milyar TL seviyesine taşıdı. 9.4 milyar TL net dönem kârı ile ilk yarıyılı tamamlamamız, kârlılığımızın ve mali yapımızın ne denli sağlıklı olduğunun en net göstergesidir" dedi.