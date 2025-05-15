Emlak Katılım’dan ülke ekonomisine 164 milyar kaynak

Emlak Katılım, 2025'e güçlü bir başlangıç yaptı. İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ülke ekonomisine yüzde 67'lik artışla 164 milyar TL kaynak aktaran bankanın aktif büyüklüğü 246 milyar liraya çıktı. Emlak Katılım'ın net kârı da yüzde 160 artarak 5.2 milyar TL'ye yükseldi. Topladığı fonları 175 milyar liraya yükselten banka, yüzde 1.05 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve yüzde 22.76'lık sermaye yeterliliği oranı ile finansal istikrarını korudu.

ÖZKAYNAK KARLILIĞI YÜZDE 100

Emlak Katılım, 2025 yılı ilk çeyreğinde özkaynak kârlılığını yüzde 100 seviyesinde tamamladı. Bankadan yapılan açıklamada, "Bu yüksek performans, kurumun kaynaklarını verimli kullanma becerisini ve kârlı büyüme stratejisini ortaya koyarken sürdürülebilir değer üretme vizyonunun da açık bir göstergesi oldu" denildi. İlk çeyrekte 4.3 milyar TL tutarında şirket sukuku ihracı gerçekleştiren bankanın, dolaşımdaki toplam sukuk bakiyesi 10.6 milyar TL oldu. Sukuk ihracında yüzde 34'lük pazar payına ulaşılarak sektör liderliği perçinlendi.

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Emlak Katılım'ın katılım finans sektörüne birçok ilki kazandırdağını aktaran Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, "Depozito Yönetim Sistemi'nde paydaş olarak yer aldık. Burada servis modeli bankacılığını sunan ilk kamu ve katılım bankası olduk. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız yetkiyle bireysel portföy saklama hizmetini hayata geçirdik. Daha önce yalnızca kolektif portföy saklama hizmeti sunarken, bireysel yatırımcıların da portföy saklama ihtiyaçlarına yanıt verdik. 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' kapsamında aktif rol üstlendik. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara leasing destekli finansman modeli sunduk. Kuracağımız tasarruf finansman şirketiyle kentsel dönüşüm projelerine de destek sağlamayı hedefliyoruz" dedi.



DEPOZITO SISTEMININ BANKA ALTYAPISINI KURDU

Emlak Katılım, Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Hareketi'nin yeni bir adımı olacak depozito yönetim sisteminde de aktif rol alıyor. Sistemdeki tüm finansal akışlar Emlak Katılım Bankası'nın alt yapısı üzerinden 'Depozitosu Olan Ambalajlar' (DOA) mobil uygulaması altında e-cüzdan entegrasyonu ile yürütülecek. Biriken bakiye banka hesaplarına da havale edilebilecek