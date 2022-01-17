Emlak Konut 2021’de satış hedefini aştı

YILIN son çeyreğinde başlattığı üretim hamlesine 2022'de de devam eden ve yeni konut projelerini bir bir devreye alan Emlak Konut
GYO, satış rekor kırdı. Şirket 2021'de 17 milyar 143 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Geçen yıl, 1 milyon 24 bin metrekare büyüklüğünde 6 bin 28 bağımsız birim satıldı. Bu satışların toplamda 2 milyar 186 milyon TL değerinde 623 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleşti. Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli
, "Yıllık hedefimiz olan 11 milyar TL'yi yüzde 56 oranında aştık. Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir" dedi. Bu yıl arsa portföyleri üzerinde proje çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Gedikli, "Yıl içerisinde de 20 bin bağımsız bölümü satışa sunmayı hedefliyoruz" dedi. İstanbul
'un değerli, merkezi lokasyonlarında beklenti ve ihtiyaçlara çözüm olacak yeni projeler geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Gedikli, Çekmeköy
'de hayata geçirilecek olan Çınarköy projesini satışa çıkardıklarını açıkladı. Gedikli, "1915 konutluk Çınarköy Evleri'ni satışa çıkardık. Avcılar
'da da 6 bin bağımsız birim planlıyoruz. Bahçekent'teki Vadi Evleri ile Halkalı'daki Bizim Mahalle projelerinde de yeni etap çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul Fikirtepe'deki büyük kentsel dönüşüm projesinde de inşaata başladık" şeklinde konuştu.