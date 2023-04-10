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Haberler Ekonomi Haberleri Emlak Konut GYO'dan deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 10.4.2023 12:10

Emlak Konut GYO'dan deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklama

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), deprem nedeniyle ihtiyaç duyulan geçici barınma alanları ve ticarethaneler, kalıcı konut, bunlara ait sosyal donatılar, genel altyapı, yol, çevre düzenleme ve benzeri her türlü iş ve işlemlere yönelik hizmet alımları ile bu işler kapsamında yapılacak ihalelerin, her türlü gideri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere Emlak Konut tarafından yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

AA
Emlak Konut GYO’dan deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklama

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, 23 Şubat 2023 tarih ve 126 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile varılan mutabakat çerçevesinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle ihtiyaç duyulan geçici barınma alanları ve ticarethaneler, kalıcı konut, bunlara ait sosyal donatılar, genel altyapı, yol, çevre düzenleme ve benzeri her türlü iş ve işlemlere yönelik hizmet alımları ile bu işler kapsamında yapılacak ihalelerin, her türlü gideri Bakanlık tarafından karşılanmak üzere şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

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Emlak Konut GYO'dan deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklama
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