Emlak Konut’tan konut üreticilerine büyük çağrı! ‘Gelin birlikte inşa edelim’





FİYATLAR BASKILANABİLİR

Piyasada artan talebi karşılamak, taleple birlikte artan satış ve kira fiyatlarını da konut üreterek baskı altına almak için yola çıktıklarını aktaran, Hakan Gedikli, "Hedefimiz, orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye, ekonomiye katkı sağlamak. Emlak Konut olarak bu süreç içerisinde geliştiricilere, satış, birlikte geliştirme gibi her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim için mühim olan güçlü ve büyüyen Türkiye'nin üretimine ve istihdamına bugüne kadar olduğu gibi katkı sağlamaya devam etmektir" ifadelerini kullandı.