Emlakçı komisyonu için sıkı pazarlık başladı

Konut alım-satımı yapan vatandaşların emlakçılarla yaşadıkları komisyon savaşlarını iki taraf da kaybetti. Ortalama 4 milyon TL'lik bir konut alım-satımında emlakçı komisyon bedeli 192 bin TL'ye ulaşınca emlakçılarla pazarlık dönemi başladı. Emlakçı komisyonunun kanunen alan ve satan kişi tarafından yüzde 2 artı KDV olarak ödenmesi gerekirken, bugüne kadar söz konusu ücret konutu satın alan kişiden alınıyordu. Ancak artık konut alan vatandaşlara komisyon bedelleri fazla gelmeye başlayınca vatandaşlar sahibinden satılık konut arayışına girmeye başladı. Eğer emlakçıdan alacaksa da komisyonun yarısını evi satan kişinin vermesi talep edilmeye başlandı.Yasalara göre emlakçıların alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere yüzde 2+ KDV oranında komisyon bedeli alması gerekiyor. Örneğin İstanbul'da bir konutun ortalama fiyatı olarak 4 milyon TL olarak baz alındığında buradaki komisyon bedeli de 192 bin TL'ye çıkıyor. Emlakçının alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 80 bin artı yüzde 20'den 16 bin KDV ile 96'şar bin TL yani toplamda 192 bin TL komisyon ücreti alması gerekiyor. 2 milyon TL değerinde bir konutta ise komisyon bedeli toplamı 96 bin TL'yi buluyor. Kiralık evlerde ise bir kira bedeli+KDV olarak komisyon alınıyor. Yani 20 bin TL'ye kiralanacak bir daire için emlakçıya KDV dahil 24 bin TL verilmesi gerekiyor. Bu miktarlar vatandaşa çok gelmeye başlayınca emlakçılar ile konut alım-satımı yapanlar arasında da sıkı bir pazarlık başladı.Ankara'da ise ortalama bir konut fiyatı 3 milyon TL'ye ulaşırken, emlakçı komisyonu KDV dahil 144 bin TL'yi buluyor. Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, emlakçılığın bir hizmet sektörü alanı olduğunu belirterek, "Bu sebeple hizmet bedeli kesinlikle alınmalıdır. Fiyatlar yükselince alacağımız hizmet bedeli de artıyor. Ama giderlerimiz de yükseliyor. Bu sebeple hizmet bedelinin normal seyrinde gittiği düşünüyoruz. Ev sahipleri son zamanlarda hizmet bedelini yüksek görebiliyor ancak konut fiyatları da yükseliyor" dedi. Hizmet bedelinin düşürülmesi konusunda ise Akçam, "Pazarlık teklifleri geliyor tabi ama meslektaşlarımızda kabul eden sayısı az. Kabul etmeyenleri sonuna kadar destekliyorum. Hizmet bedelimiz yüksek değil" dedi.İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, artan konut fiyatları ile doğru orantılı olarak emlakçı komisyonlarının da arttığını ancak satış az olduğu için emlakçıların gelirinde bir artış olmadığını ifade etti. Komisyonun emlakçıların önemli bir hakkı olduğunu ifade eden Aşa, "Avrupa'da en düşük emlakçı komisyon oranları bizde. 6 ayda bir ev satarak geçimini sağlamaya çalışan emlakçılar var. Pazarlık edilmesi tercihimiz olmaz ama emlakçılarla komisyonda pazarlık etmek elbette mümkün" dedi.İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, emlak piyasasında özellikle ikinci el konut fiyatlarında köpüğün kalktığını belirterek, fiyatlarda geçen seneden bu yana yüzde 30'a yakın bir düşüş olduğunu ifade etti. Konut satışının durağan seyrettiğini belirten Aşa, sıfır konut fiyatlarında ise beklenilen düşüşün olmadığını, inşaat firmalarının maliyetleri gerekçe göstererek yüksek fiyatlara evlerini satmaya çalıştığını belirtti. Vatandaşta yaklaşan 31 Mart seçimlerinden sonra konut fiyatlarında artış olabileceğine yönelik bir algı olduğunu söyleyen Aşa, "Seçimler genel bir hükümet değişikliği seçimi olmadığı için mevcut düzende bir şey değişmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.