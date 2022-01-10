Emtia piyasasında yılın ilk haftasında yükseliş eğilimi hakim oldu

KAHVEDE RALLİ DEVAM EDİYOR

Emtia piyasasında 2021'in en çok kazandıran ürünlerinden kahve, bu yılın ilk haftasında da ralliye devam etti ve haftalık bazda yüzde 5,6 değer kazandı.

Analistler, Brezilya'daki kuraklık endişelerinin kahve fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini bunun üzerine kahve stoklarındaki düşüş de eklenince kahve fiyatlarındaki yükselişin hızlandığını vurguladı.

Geçen hafta soya fasulyesi yüzde 5, pamuk yüzde 2,3, mısır yüzde 2,2, kakao yüzde 0,2 değer kazanırken, şeker yüzde 4,2, buğday yüzde 1,3 değer kaybetti.

Soya fasulyesi ve mısırda Güney Amerika'da sıcak ve kurak koşullar nedeniyle üretime yönelik endişeler fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Şekerde oluşan arz fazlası da şeker fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını bildirdi.