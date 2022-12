En çok dolar kuru ve bayram tatilini arattık

Korktuğumuz, merak ettiğimiz, unuttuğumuz, satın almak istediğimiz her şeyi Google'a sorduk. Belki son 10 yıldan fazla, akıllı telefonlarla birlikte Google'a sorduklarımız bizi daha çok tanımlamaya başladı. Akıllı telefonların kişisel cihaz olmasında Google'ın önemli payı var. Her yılın sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan Google, 2022 yılını ilginç bir etkinlikle açıkladı.Son 2 yılda pandemi ve aşı ağırlıklı sorular gündemdeyken 2022'de Türkiye'de yılın arama trendlerine "Dolar / TL" kuru, "Bayram tatili", "Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA)" ve "Bergen" filmi girdi. Kaygı, merak, korku duygularıyla aramaya devam ettik. Bazen unuttuğumuzu, bazen web sitesine ulaşmak istediğimiz şeyi arama çubuğuna yazdık.İyi ya da kötü sebeple arama listesine giren insanlar, kurumlar, şehir ve ülkeler var. İnsanların dijital geçmişlerinde olmasını istemedikleri arama sonuçları da var.Yılın Arama Trendleri (Google Year in Search 2022), yıl boyunca hem dünya çapında hem de Türkiye'de dikkat çeken anların, konuların, kişilerin, olayların ve merak edilenlerin açıklandığı derleme listelerden oluşuyor. Bu yılın küresel temasının "Yeni olanaklar" olarak belirlendiği 2022 Yılının Arama Trendleri'nde en çok aranan arama ise tarayıcı tabanlı kelime tahmin oyunu "Wordle" oldu.Dünya çapındaki "Tarifler" listesine giren "Tuzlu kurabiye", "İrmik helvası" ve "Bulgur pilavı" aramaları sayesinde de ülkemize ait tarifler dünyaya açıldı. Türkiye'ye dair arama sonuç trendleri ise, Türkiye'nin 2022 yılı gündemini ve yıl boyunca neleri merak ettiğini ortaya çıkartıyor. Google Arama sonuçlarına göre ortaya çıkan Google Trendler, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplayarak dünya genelindeki ve Türkiye'deki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor. Bunun sonucunda da her yıl arama trendleri, hem dünya çapında hem de ülkesel bazda 2022 yılını nasıl geçirdiğini özetler nitelikte oluyor.Google 2022 arama trendleri, bu yılın en popüler Google aramalarına yıllık bir bakış sunuyor. En çok arananlar listesi yıldan yıla çok az değişiklik gösterirken, trend listeleri ise bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini belirlemede daha etkili bir yöntem. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor.