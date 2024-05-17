En çok kadın çalışan Turkuvaz Medya’da

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Mavi Elma Ödül Töreni'nde bu yıl 39 kategoride ödül dağıtıldı. Geçen yıl düzenlenen ödül töreninde "Yılın En Çok Genç İstihdamı Sağlayan Şirket" ödülünü alan Turkuvaz Medya, bu yıl da "Yılın En Çok Kadın İstihdamını Sağlayan Şirketi" ödülünü almaya hak kazandı. Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, Turkuvaz Medya olarak bu yıl da ödül almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Çil, özellikle bu yıl aldıklarının çok gururlandıran bir ödül olduğunun altını çizerek söyle devam etti: "Toplumlarda ekonomik kalkınmayı sağlamada kadın iş gücü ve istihdamının artırılması, kadınların sürece etkin katılımı gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi. 2023 yılı istihdam dağılımımız yüzde 52.65 kadın, yüzde 47.35 erkek oldu. Kadınlara hak ettikleri çalışma imkânlarını vermeye devam edeceğiz. Bunun, ülkemiz için de ekonomik ve sosyal faydaları olduğuna inanıyoruz."