Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri En çok kadın çalışan Turkuvaz Medya’da
Giriş Tarihi: 18.5.2024

En çok kadın çalışan Turkuvaz Medya’da

En çok kadın çalışan Turkuvaz Medya’da
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Mavi Elma Ödül Töreni'nde bu yıl 39 kategoride ödül dağıtıldı. Geçen yıl düzenlenen ödül töreninde "Yılın En Çok Genç İstihdamı Sağlayan Şirket" ödülünü alan Turkuvaz Medya, bu yıl da "Yılın En Çok Kadın İstihdamını Sağlayan Şirketi" ödülünü almaya hak kazandı. Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, Turkuvaz Medya olarak bu yıl da ödül almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Çil, özellikle bu yıl aldıklarının çok gururlandıran bir ödül olduğunun altını çizerek söyle devam etti: "Toplumlarda ekonomik kalkınmayı sağlamada kadın iş gücü ve istihdamının artırılması, kadınların sürece etkin katılımı gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi. 2023 yılı istihdam dağılımımız yüzde 52.65 kadın, yüzde 47.35 erkek oldu. Kadınlara hak ettikleri çalışma imkânlarını vermeye devam edeceğiz. Bunun, ülkemiz için de ekonomik ve sosyal faydaları olduğuna inanıyoruz."
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
En çok kadın çalışan Turkuvaz Medya’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA