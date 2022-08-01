En çok kazandıran meslek kolları pilotaj ve havacılık

Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK), en çok kazandıran meslek kollarını açıkladı. Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler pilotaj, havacılık ve uzay, gemi makineleri, işletme, matematik ve uçak mühendisliği oldu. TÜİK, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71.1, ön lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 63 olarak hesapladı. Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı sağlık ve refah yüzde 82.7, eğitim, mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 77.8, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 76.7 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 72.3 olarak gerçekleşti.
MÜHENDİSLİK ÖNDE
Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan 5 bölüme mühendislik damga vurdu. En çok kazandıran meslek grupları sırasıyla pilotaj, havacılık ve uzay, gemi makineleri işletme, matematik ve uçak mühendisliği olarak tespit edildi. Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler sırasıyla polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.
İŞ BULMA SÜRESİ 13.6 AY
Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13.6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14.8 ay oldu. Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk alanlar sağlıkta 7.7, eğitimde 10.9, mühendislikte, imalat ve inşaatta 11, bilişim ve iletişim teknolojilerinde 11.6, hizmet sektöründe ise 12.4 ay olarak gerçekleşti. ANKARA
İşte ilk 5 bölüm
Pilotaj
Havacılık
Uzay mühendisliği
Gemi makineleri işletme mühendisliği
Matematik mühendisliği
Uçak mühendisliği