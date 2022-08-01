En çok kazandıran meslek kolları pilotaj ve havacılık

Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK), en çok kazandıran meslek kollarını açıkladı. Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler pilotaj, havacılık ve uzay, gemi makineleri, işletme, matematik ve uçak mühendisliği oldu. TÜİK, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71.1, ön lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 63 olarak hesapladı. Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı sağlık ve refah yüzde 82.7, eğitim, mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 77.8, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 76.7 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 72.3 olarak gerçekleşti.Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan 5 bölüme mühendislik damga vurdu. En çok kazandıran meslek grupları sırasıyla pilotaj, havacılık ve uzay, gemi makineleri işletme, matematik ve uçak mühendisliği olarak tespit edildi. Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler sırasıyla polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13.6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14.8 ay oldu. Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk alanlar sağlıkta 7.7, eğitimde 10.9, mühendislikte, imalat ve inşaatta 11, bilişim ve iletişim teknolojilerinde 11.6, hizmet sektöründe ise 12.4 ay olarak gerçekleşti. ANKARA PilotajHavacılıkUzay mühendisliğiGemi makineleri işletme mühendisliğiMatematik mühendisliğiUçak mühendisliği