En çok turizm ve özel güvenlik eleman aradı

Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörler belli oldu. İŞKUR tarafından yayınlanan "Ağustos ayı Açık İş İstatistikleri Araştırması" sonuçlarına göre, açık iş sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.85 düşüşle 221 bin 874 oldu. 8 aylık dönemde de yüzde 0.1 artışla 1 milyon 793 bin 632 açık iş alındı.İlk 8 ayda açık işlerin yüzde 99'u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (708.551 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş "Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)" mesleklerinde kaydedildi. İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.68 düşüşle 2 milyon 371 bin 977 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 779 bin 984 seviyesindeydi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 47.4'ü erkek, yüzde 52.6'sı kadın, yüzde 21.1'i 15-24 yaş grubunda yer aldı. Bu yıl ilk 8 ayda 947 bin 388 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Ocak-ağustos döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise "Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.