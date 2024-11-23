En düşük emekli aylığı için hazırlık başladı: 13 bin 500 TL’den başlaması bekleniyor

12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalar başladı. İlgili bakanlıklar yaklaşık 3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için etki analizleri yapıyor. Emeklilerin yılbaşındaki maaş zamlarının oranı aralık ayındaki enflasyon rakamının açıklanması ile ortaya çıkacak. Ancak 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşından yararlanan emeklilerin artış alabilmesi için yasa çıkartılması gerekecek. Şu anda en düşük kök maaş 7 bin 500 lira civarında. Kök maaşları 7 bin 500 ila 10 bin 700 lira arasında olanlar, 2025 ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı sonrasında 12 bin 500 lira almaya devam edecek. Çünkü beklenen enflasyon rakamları kök maaşlardaki artışın 12 bin 500 liranın üstüne çıkamayacağını gösteriyor. Hükümet, en düşük emekli maaşından yararlanan emeklinin mağdur olmaması için bir hazırlık başlattı. İlgili bakanlıklar farklı artış oranlarına göre etki analizleri yapıyor.Kulislerde, en düşük emekli maşının 13 bin 500'nın üstüne çıkartılması üzerinde duruluyor. Etki analizlerinin de 13 bin 500 lira ila 14 bin 750 lira aralığında yapıldığı belirtiliyor. En düşük emekli maaşlarındaki artış oranı çalışılırken bütçe dengeleri dikkate alınacak. Bir başka kriter ise düşük prim ödeyenle daha yüksek prim ödeyenler arasındaki makasın kapanmaması olacak. Daha yüksek prim ödeyen emeklinin mağdur edilmemesi için etki analizi kapsamında "kaç emeklinin kök maaşının belirlenecek yeni rakamın altında kalacağı, bir üstteki grup ile makasın ne kadar kapanacağına" da bakılıyor. Analizler tamamladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Rakam konusunda son kararı Erdoğan verecek.En düşük emekli maaşları ile ilgili artış yasa ile yapılabiliyor. Bunun için yılbaşından hemen önce ya da ocak ayının başında çıkartılacak bir torba yasa içinde en düşük emekli maaşı düzenlemesinin de bulunması bekleniyor.2024 yılında emekli olanlar ile 2025 sonrası emekli olacaklar arasında yüzde 32 civarında maaş farkı oluşması nedeniyle bir düzenleme yapılması gündeme gelmişti, ancak çok kişiyi kapsamadığı için vazgeçildi. Verilere göre konu 310 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bunların 190 bini kamu işçisi, geri kalan özel sektörde çalışıyor. Maaş farkı nedeniyle bu kişilerin büyük çoğunluğunun emekli olmak isteyeceği düşünülüyor ve buna göre hazırlık yapılıyor.