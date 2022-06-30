En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirli vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceği sözü doğrultusunda hazırlanan ve 85 milyonu ilgilendiren önemli düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önümüzdeki bir hafta içinde TBMM'de görüşülüp yasalaştırılması beklenen 57 maddelik teklife göre, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkarılıyor.Teklife göre öğretmen, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polis, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600 olacak. Bunların dışında kalan memura 600 ek gösterge verilecek. Genel müdür yardımcılarının 3600'den 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkarılacak. Doktorlar ve veterinerler ile subay ve astsubayların ek göstergesi ise 4 bin 200'e çıkarılacak. Ek gösterge artışları 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren emekli aylıklarına yansıtılacak.Çeşitli nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen öğrenciler için geriye dönük süre sınırı olmadan af getiriliyor. Düzenlemeden yaklaşık 4 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Otoyollardan kaçak geçiş yapanlar 15 gün içinde ödeme yaparsa ceza almayacak.Fiş, fatura vermeme cezası 240 liradan bin liraya çıkartılıyor. Bankalara uygulanan yüzde 25'lik Kurumlar Vergisi kalıcı hale getiriliyor. Nakdi sermaye artırımı yapan şirketlere kurumlar vergisi indirim avantajı kaldırılıp 4 yılla sınırlandırılıyor.