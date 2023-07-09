En düşük memur emekli aylığı 9 bin 877 lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Daha önce SSK ve Bağ- Kur'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 5.23, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece, en düşük emekli memur aylığı 7.901 liradan 9.877 TL'ye çıktı.Emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.Örneğin, 7.550 lira olan emekli aylığı 9.437 TL'ye, 8.000 lira olan 10 bin TL'ye, 8.450 TL olan 10.562 TL'ye, 8.700 lira olan 10.875 TL'ye, 8.800 lira olan emekli aylığı da 11 bin TL'ye çıkacak.Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuzdan sonra da 7.500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Kök aylığı 7.000 lira olanın aylığı 8.750 lira olacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı. En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.En düşük memur emekli aylığı yüzde 25 artışla 7.901,66 TL'den 9 bin 877 liraya çıktı. Yeni zamla birlikte memur emeklisi; müsteşar 35 bin 771 lira, genel müdür (1/1) 31 bin 783 lira, profesör (1/4) 28.350 lira, şube müdürü (lisans 1/4) 14 bin 810 lira, kaymakam 1. Sınıf 20 bin 871 lira, pratisyen hekim (1/4) 25 bin 906 lira, öğretmen (1/4) 14 bin 810 lira, başkomiser (1/4) 14 bin 189 lira, polis memuru (1/4) 14 bin 935 lira, hemşire (1/4) 14 bin 810 lira, avukat 14 bin 810 lira alacak.Dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 7.500 liraya yükseldiğinde yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin 625 lira, yüzde 50 oranında hissesi olan 3 bin 750 lira, yüzde 25 hissesi olan da 1875 lira maaş farkı dâhil yeni ödeme alacak.Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zamlı aylığını bu ay alacak. Yasal düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak. İlk ödeme 15'inde memur emeklilerine yapılacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında alacak. Memur emeklisi temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.