‘En önemli dağıtım kanalımız acenteler’

TÜRK Nippon Sigorta 2022 yılının ikinci gezisinin rotasını Kıbrıs olarak belirledi. Acenteler için düzenlediği tamamlayıcı sağlık sigortası kampanyasında başarılı olan acentelerini Kıbrıs seyahati ile ödüllendirecek olan Türk Nippon Sigorta, yılın son çeyreğinde de sağlık sigortaları tarafında yenilikler sunmaya ve kampanyalar yapmaya devam edecek. Türk Nippon Sigorta'nın en önemli dağıtım kanalının acenteleri olduğunu vurgulayan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Sene başında da ifade ettiğimiz şekilde odak noktası olarak belirlediğimiz ve en büyük dağıtım kanalımız olan acentelerimiz için seyahat ödüllü kampanyalar yapmaya devam ediyoruz. Mayıs ayı sonunda gerçekleştirdiğimiz Mardin gezisi sonrasında aldığımız olumlu dönüşler neticesinde yılın son çeyreği için Kıbrıs seyahati kampanyası yapmaya karar verdik" dedi.