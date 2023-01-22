En temel ihtiyaç yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi

2022 yılında dünyada yaşanan makroekonomik dengesizlikler ile Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle etkisi artan enerji krizinin küresel piyasaları olumsuz etkilediğini belirten Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Öztop, "Öte yandan son iki yılda tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin yarattığı zorluklara rağmen, kamu-özel tüm sermaye piyasası kurumlarının dijital dönüşüme uyumu, üyelerimizin kesintisiz olarak sundukları teknolojik hizmetler ve hükümetimizin sermaye piyasalarını destekleyen politikalarının etkisiyle sermaye piyasalarımız çok başarılı bir performans sergiledi. Gerek arz, gerek talep tarafında tarihi rekorların kırıldığı ve yatırım ekosistemimizin güçlendiği bir dönemi geride bıraktık" dedi.Yeni yatırımcıların sermaye piyasalarına yöneliminin artarak devam ettiğine işaret eden Öztop, "Uzun yıllar 1 milyon seviyesinde seyreden pay piyasasında pozisyonu olan yatırımcı sayısı, hızla artarak Ocak ayı başında 3.9 milyon seviyesine yaklaştı. Bireysel yatırımcı sayısındaki artışın yanı sıra, portföy yönetim şirketlerimizin yönettiği toplam varlık büyüklüğü de Aralık 2022 itibarıyla 1.6 trilyon lirayı aştı. Yerli yatırımcıların artan ilgisi şirketlerin halka arza yönelimini de beraberinde getirdi. 2021 yılında 52, 2022 yılında ise 40 şirketin halka arzı gerçekleşti. İki yılda halka arz yoluyla şirketlerin sermaye piyasalarından sağladığı kaynak 41 milyar liraya ulaştı. Sermaye artırımlarını da eklediğimizde son iki yılda sermaye piyasalarımız şirketlerimize toplam 92 milyar liraya yakın kaynak yarattı. Ocak ayı başında Borsaya kote şirket sayımız 485'i bulurken, Borsaya kote şirketlerimizin toplam piyasa değeri de 6 trilyon lira oldu" diye konuştu.2023 yılında da sermaye piyasaları açısından önemli fırsatların devam edeceğini öngördüklerini kaydeden Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son yıllarda sermaye piyasalarına gelen yatırımcıların önemli bir çoğunluğunu gençlerin oluşturmasını da gelecek açısından umut verici bir gelişme olarak yorumluyoruz. Bu noktada yatırımcı sayıları geçmişle kıyaslandığında tarihi artışlar kaydetse de Türkiye'nin demografik yapısını düşündüğümüzde gelecek beş yılda yatırımcı sayısının katlanarak artacağını öngörüyoruz. TSPB olarak ülkemizin gelişmesinde büyümesinde sermaye piyasalarının oynadığı rolün daha da güçlendirilmesi için 2023 yılından itibaren yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıları da ülkemiz sermaye piyasalarına daha güçlü bir şekilde çekmeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yabancı yatırımcıları da ülkemize çekerek büyümemizi sürdürülebilir bir şekilde güçlendireceğiz."Finans sektörünün en kapsayıcı meslek örgütü olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak sermaye piyasalarının derinleşmesinin şirketlere, yatırımcılara ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağlayacağını düşüdüklerini belirten Öztop, "Sektörümüzün büyümesinin sürdürebilmesi için geniş bir bakış açısıyla ele alıp sınırlarımızın ötesinde ülkemizi kucaklayacak projeler, etkinlikler ve eğitimler tasarlayarak gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerde he zaman 'geleceğin hikâyesine' ve 'fırsatlarına' odaklanmaya özen gösteriyoruz. Bir diğer odağımızı da her zaman 'yatırımcılar' oluşturuyor. Bu anlayışla önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da güçlü projelerimizle sektörümüzü daha da büyütmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Sermaye piyasalarımızın büyümesi için en temel ihtiyaç yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesidir. Biz TSPB olarak 2023'te de gerek etkinliklerimiz gerek iletişim çalışmalarımızda, 'yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi' odağıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Öztop, 2023 yılına ilişkin beklentisini ise şöyle açıkladı: "Sermaye piyasaları ürün çeşitliliği ile enflasyondan korunma amacında olan yatırımcılar için önemli imkânlar ve fırsatlar da sunuyor. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor, şirketlerimize baktığımızda da önemli büyümeler görüyoruz. Bütün bunların alternatif getiri arayışında olan yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin artmasında etkili olacağını düşünüyoruz. Gerek yatırımcı gerek halka arz anlamında sermaye piyasalarına olan ilginin 2023 yılında da güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyoruz.""Sermaye piyasalarımızın büyümesi için en temel değerimiz; yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesidir" diyen Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yılda yatırımcılarımızı bilgilendirmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yıl boyunca açılacak eğitim ve sertifika programlarımız ile de yatırımcıları ve gençleri bilinçlendirmeye, finansal farkındalık düzeylerini artırmaya devam edeceğiz. Birlik olarak finansal okuryazarlığı; dijitalleşmenin gerektirdiği olmazsa olmaz bir alan olarak değerlendiriyoruz. Değişimin, yeniliklerin ve veri akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde yatırımcılar daha karmaşık finansal ürünler, hizmetler ve sistemler ile karşı karşıyalar. Bireylerin küçük yaşlardan itibaren finansal eğitiminin sağlanması çok önemli. Finansal eğitimin zorunlu eğitim müfredatı ile entegre edilmesinde yarar görüyoruz."