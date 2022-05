En uzak kıta tedarikte Türkiye’yi seçti

Pandemi döneminde Türk beyaz eşya üreticileri dünya genelinde kendilerini ispat etti. Avrupa pandeminin etkilerini yakından hissederken, Türk üreticilerinin çabuk üretimi ve sağlık kriterlerini önemsemesi güçlü markaların dikkatini çekti. Birçok marka siparişlerini Türkiye'ye kaydırmaya başladı. Bu kapsamda Avustralya ve Yeni Zelanda'da tüketici elektroniği ve beyaz eşya ürünlerindeki en büyük holding olarak gösterilen Omega ürün tedarikinde Türkiye'yi ön sıraya aldı. Firma 2020 ve 2021 yıllarında Asya ve Avrupa ülkelerinden tedarik ettiği birçok üründe yönünü Türkiye'ye çevirdi. Şirketin Avrupa ve Türkiye sorumlusu Soner Babüroğlu Türkiye'nin üretim, zincirindeki en güçlü tecarikçi ülke konumuna geldiğini söyleyerek, "Türkiye'den 12.500 km uzaklıkta olan Avustralya'ya Türk yapımı ürünlerin tedariki konusunda öncü olup ülkemize katma değer sağladığımız için ayrıca çok mutluyum" dedi. ABD'de düzenlenen KBIS 2022 fuarında konuşan Babüroğlu şöyle devam etti: "Kovid-19 yarattığı olumsuz etkiyle fonksiyonel özellikler ön plana çıktı ve farklı ürün özelleştirme konusunda taleplerimize hızlı cevap veren ülkemizde üreticiler hem ürün yelpazesinin genişlettiler hem de bilgi transferini çok verimli yönetip daha verimli ve katma değerli ürünlerin üretilmesi konusunda büyük avantaj yakaladılar. Ülkemizdeki beyaz eşya üreticilerinin esnek üretim ve ürünü özelleştirme imkânı sunmalarından ötürü 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa ülkelerinden tedarik ettiğimiz birçok ürünün yönünü Türkiye'ye çevirdik." Beyaz eşya ve tüketici elektroniğindeki fiyat dalgalanmalarına da değinen Babüroğlu, "Avrupa ülkeleri ve yakın coğrafyada ürünün fabrika çıkış maliyetini baz alırsak ülkemizdeki üreticiler bu süreci çok daha verimli yönetti ve bu sayede küresel arenada çok güçlü şekilde isminin geçmesine imkân tanıdı" dedi.DÜNYANIN en büyük TV üreticilerinden TCL, global büyümesini sürdürüyor. Teknoloji alanında global pazarın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketlerinden OMDIA'nın "Global TV Design and Features Tracker" raporuna göre TCL, 2021 yıllında Android OS Akıllı TV markaları arasında elde ettiği yüzde 20.7'lik pazar payı ile zirvede yer aldı. TCL TV'yi Türk tüketicisi ile buluşturan Bilkom'un Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, "TCL, global başarının bir yansıması olarak Türkiye pazarında da yoğun bir ilgi görüyor. 2020 yılından beri bizim de üretici- dağıtıcı kimliği ile önemli odak noktalarımızdan biri olan TCL'in Türkiye pazarındaki büyümesi de sürüyor. En iyi teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla tüketiciye sunmanın meyvelerini alıyoruz. 2021'de Türkiye TV pazarının yeni oyuncusu olarak önemli bir pazar payı elde etmiştik. 2022'de de oldukça iddialıyız ve pazar payımızı büyüterek satışlarımızı iki kat artırmayı planlıyoruz. Sadece bununla da değil satış sonrası ve servis çözümlerimizle de tüketicilerimizin ihtiyaç duyduğu her an etkin ve hızlı çözümlerle karşısına çıkıyoruz. 81 ilde 24 saatten kısa bir sürede ücretsiz kurulum ortalamasıyla tüketicilerimizin alışveriş deneyimini en üste taşımaya gayret ediyoruz ve bu alandaki çalışmalarımız artarak sürecek" dedi.