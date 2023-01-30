En yüksek aidat Şişli’de

Gayrımenkul Teknoloji Platfomu Tapusor, İstanbul'un 39 ilçesinde site içi ve site dışı aidat rakamlarını incelediği İstanbul Konut Aidat Raporu'nu yayınladı. 2022 Ocak-2023 Ocak aylarının karşılaştırıldığı Aidat Raporu'na göre, İstanbul'da ortalama aidatlar site içerisinde yüzde 107 site dışında yüzde 118 artış gösterdi.Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Zeytinburnu, Silivri, Fatih, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bayrampaşa, Kartal, Sultanbeyli, Çekmeköy, Kâğıthane, Küçükçekmece, Pendik, Üsküdar, Ataşehir olmak üzere İstanbul'da 21 ilçede konut aidat fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde artış gözlemlendi.Çalışanların maaşı, vergi, sigorta giderleri, sosyal tesisler, otopark, spor alanları havuz bakımı gibi hizmetleri içerisinde barındıran sitelerde en yüksek aidat ödeyen ilçe ortalama 1.971 TL ile Şişli olurken en düşük aidat ödemesi 423 TL ile Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti.Aidatları en fazla artan ilçe yüzde 175 ile Çekmeköy ve Kartal olurken, Pendik'te aidatlar yüzde172, Küçükçekmece'de ise yüzde 129 yükseldi. Kâğıthane yüzde 114, Sarıyer yüzde 113 ve Kadıköy yüzde 110 değer artışıyla dikkat çeken ilçelerin başında geldi. Beşiktaş 1.490 TL, Sarıyer 1.385 TL, Bakırköy 1.322 TL ve Kadıköy 1.052 TL site içi yaşamda en fazla aidat ödeyen ilçeler olarak sıralandı.Bazı site aidatları ise kira fiyatlarını geçti. Beykoz'da bulunan bir villa sitesi 11 bin TL ile İstanbul'da en yüksek aidat ödemesini talep eden yer oldu. Sarıyer Kilyos'ta bulunan villalarda 10 bin TL, Kadıköy Kalamış'taki rezidanslarda 8.000 TL, Beşiktaş Kanyon'daki rezidanslarda 7.500 TL ve Bakırköy Florya'daki bahçe dublekslerde 5.500 TL aidat isteniyor.En yüksek aidat talep eden ilçelerdeki ortalama rakam ise Şişli'de 8.575 TL, Büyükçekmece'de 7.477 TL, Beşiktaş'ta 7.334, Beykoz'da 6.650 TL, Bakırköy'de 6.283 TL, Kadıköy'de 6.277, Sarıyer'de 6.450, Üsküdar'da ise 6.076 TL oldu.İstanbul'da konut aidat ödemeleri site dışı mülklerde de arttı. Genel temizlik, elektrik, asansör bakımı gibi ortak giderlerin daha sınırlı olduğu konutların bulunduğu Zeytinburnu, Bağcılar, Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler gibi ilçelerde 50-60 TL olan aidat rakamları yılsonunda 150-200 TL'ye ulaştı. Site dışı aidatların en fazla arttığı ilçe yüzde 140 ile Arnavutköy, yüzde 133 ile Esenler ve yüzde 100 üzeri artışla Üsküdar, Sultanbeyli, Ataşehir, Pendik ve Silivri ilçeleri oldu. Site dışı aidat ödemelerinde ilk sırayı 533 TL ile Sarıyer ve Beyoğlu paylaşıyor. Bu ilçeleri Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy izliyor.