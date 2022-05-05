En yüksek aylık ihracat rekoru 23.4 milyar dolar

Yılın ilk çeyreğinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ulaşan Türkiye'nin ihracatı, nisanda tarihi rekora daha imza atarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla, 23.4 milyar dolara çıktı. Bu sonuçla Cumhuriyet tarihinin aylık bazında en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak son 20 ayın 18'inde aylık rekor kırılmış oldu. Ankara'da düzenlenen toplantıyla nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu yılın ilk üç ayında en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Artış serimiz devam etti. 29 Nisan'da bir günde 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracat ekonomik büyümemizin ana unsuru olacak" dedi.Nisanda 25 sektör ihracatını artırırken, 8 sektör ihracat rekoru kırdı. En çok ihracat gerçekleştiren sektörlerde 3.3 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada yer alırken, 2.7 milyar dolara ulaşan otomotiv endüstrisi ikinci, 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren hazır giyim sektörü ise üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde 61 il ihracatını artırma başarısını gösterirken, 16 il tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 9.4 milyar dolarla İstanbul, 1.9 milyar dolarla Kocaeli, 1.4 milyar dolarla İzmir oldu.HAZİNEve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı odaklı ekonomi modelinin meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ettiğini belirtti. Nebati, "250 milyar dolarlık ihracat hedefimize el birliğiyle ve adım adım ilerliyoruz. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ederim. Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda gece-gündüz demeden, tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.MUŞ, nisanda dış ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 30.1 artışla 52.8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. İthalatın ise geçen ay 2021'in aynı ayına göre yüzde 35 artışla 29.5 milyar dolara çıktığını kaydeden Muş, "Enerji kalemi, 7.7 milyar dolarlık pay ile ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürüyor. Enerji hariç bakıldığında, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıkmıştır" dedi. Muş, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle tüm dünyada enerji fiyatlarında artışlar yaşandığına işaret etti.ARALARINDA Almanya, ABD, İsrail ve İspanya'nın da bulunduğu 27 ülkeye ihracatta rekor kırdıklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle ise "250 milyar dolara giden yolda 15 milyar dolar artıdayız. Türkiye ihracatta yaptığı önemli atılımın meyvelerini toplamaya başlamıştır" diye konuştu.