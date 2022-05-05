En yüksek kontenjan Türkiye’nin

Türkiye'nin son dönemde Suudi Arabistan ile geliştirdiği diplomasi atağı Hac kontenjanında da katkı sağladı. Pandemi nedeniyle hac ve umre turlarını kapatan ve iki yıl aradan sonra yeniden kabule hazırlanan Suudi Arabistan, hacda ülkeler arası en yüksek kontenjanı Türkiye'ye ayırdı.2019'da toplam hac için toplam 2 milyon kapasite ayıran Suudi Arabistan, kalanı diğer ülke vatandaşlarına ayırmıştı. Bu yıl pandemi nedeniyle ülkelere ayırdığı kontenjanı sınırlandıran ve 1 milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıklayan Suudi Arabistan, ülkelerde önceki yıllarda ayırdığı kontenjanın yüzde 40 kadarına izin verdi. Bu oran Türkiye'de ise yüzde 45 olarak gerçekleşti.2019'da 83 bin 430 hacı adayı alan Suudi Arabistan, bu yıl 38 bine yakın Türk hacı adayı alacak. Umre turlarına da bu hafta başlayacak olan tur şirketleri, sadece mayıs ayında 10 bin kişilik umre turu planlıyor.TÜRSAB Hac-Umre Komitesi Başkanı Diayeddin Şahin, Suudi Arabistan'ın 2019'da hac kontenjanını 2 milyon olarak açıkladığını ve bunun 600 bininin Suudilere ayrıldığını belirterek, "Bu yıl 1 milyon ziyaretçi alacaklar. Pandemi nedeniyle kontenjan sınırlandırıldı" diye konuştu.Suudi Arabistan'ın önceki yıllarda nüfusun yüzde 10'unu hacı adayı olarak aldığını aktaran Şahin, "Ancak bu yıl sınırlı kontenjan olduğu için ülkelere önceki yıllarda aldığı sayının yüzde 40'ını verdi. 2019'da 10 bin alıyorsa onu 4 bine düşürdü. Ülke bazında Türkiye'de ise pozitif ayrımcılık yapılarak yüzde 45 kontenjan ayrıldı. Bunda iki ülkenin geliştirdiği diplomatik dil etkili oldu" dedi.2019'da Türkiye'ye 83 bin 430 kontenjan ayırdığını aktaran Şahin, bu yıl kontenjanın 37 bin 770 olduğunu ekledi.Acentelerin umre turlarınabu hafta sonundabaşlayacağınıaktaran Şahin,fiyatlarının öncekiyıllara göre dolarbazında yüzde 20arttığını kaydetti.Şahin, şöyledevam etti: "SuudiArabistan'da gıdafiyatları çok ciddioranda arttı. Bazıoteller personelbulamadığı içinaçılamadı, kapasitedaraldı. Tüm buetkenler birleşincefiyatlar dolarbazında arttı."