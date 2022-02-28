Enerji Bakan Yardımcısı Bayraktar: Artan enerji talebini farklı kaynaklardan karşılamalıyız

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplanan komisyon, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'ni tali komisyon olarak ele aldı. Teklifin içeriğine ilişkin bilgi paylaşan Balta, enerji kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesine ve Türkiye'nin enerjideki bağımlılığının azaltılmasına yönelik politikaları benimsediklerini, kanun teklifinin de bu çerçevede hazırlandığını söyledi.

Teklif sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise atom enerjisi ile ilgili bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek ve koordine etmek için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) kurulduğunu anımsattı. TAEK'in çok önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Kaya, gelinen aşamada nükleer enerji alanında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu, kanun teklifinin de bu ihtiyaç doğrultusunda hazırlandığını kaydetti.

Kaya, teklifle uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak, işletenin sorumluluğu, Türkiye sınırları içerisinde kurulacak nükleer tesislerin sigortalama ve diğer sorumlulukları gibi kapsamlı bir düzenleme yapıldığını belirtti.

AKKUYU'YA DAVET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ise düzenlemenin tam da bu yapılan tespit ve eleştirileri gidermeye yönelik hazırlandığını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebi artan bir ülke olduğunu, bu talebi farklı kaynaklardan karşılamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, kanun teklifinin, nükleer tesis alanındaki hukuksal altyapının güçlendirilmesi için getirildiğini vurguladı.

Bayraktar, komisyon üyelerini incelemelerde bulunmak üzere Mersin Akkuyu Nükleer Tesisi'ne davet etti. Görüşmelerin ardından Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi benimsendi.