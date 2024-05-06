Enerji Bakanı Bayraktar ABD’ye gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 7-9 Mayıs tarihleri arasında ABD'de çeşitli toplantılara katılacak ve önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Bayraktar'ın ABD ziyaretinin en önemli ayağını ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile yapacağı görüşme oluşturuyor. İki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı görüşmede enerji ve iklim diyaloğu programı da başlatılacak. İlk toplantı Washington'da yapılacak. Başkanlığını iki bakanın yapacağı enerji ve iklim diyaloğu kapsamında çalışma grupları da belli aralıklarla toplanacak. Diyaloğun amacı iki ülke arasındaki enerji işbirliklerinin daha da ileriye taşınabilmesi için ortaklaşa atılması gereken adımların tespiti ve bu yönde çalışmalar yapmak olacak. İki ülke kamu ve özel sektör temsilcilerinin de diyalog kapsamında bir araya gelmesi sağlanacak.Karadeniz Enerji ve Güvenlik Konferansı'nda konuşacak olan Bayraktar, Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek, Dünya Enerji Konseyi ABD Milli Komitesi Başkanı Neil Wilmshurst ve Milil Komite Üyesi Maria Guimaraes ile görüşecek. Bakan Bayraktar, Türk-Amerikan Konferansı'nın "Enerji Dönüşümüne Yönelik Ortak Strateji: Zorluklar ve Fırsatlar Paneli"nde de bir konuşma yapacak.