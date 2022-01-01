Enerji Bakanı Dönmez Yavuz Sondaj gemisinde incelemelerde bulundu

Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptığı incelemenin ardından açıklama yaparak, 2023 yılının ilk çeyreğinde gazı hizmete alacaklarını sonra da ulusal iletim sistemine bağlayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Yılın son günü Yavuz Sondaj Gemisi'nde mesai arkadaşlarımızla bir yerde gizli kahramanlarımızla birlikte geçirdik. Bugün de karada yapılan çalışmaları Genel Müdürden ve ekibinden dinledik. Yerinde inceleme imkanı bulduk. Filyos'ta bildiğiniz gibi doğalgaz işleme tesisi inşa edeceğiz. Karadeniz'de çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta 10 milyon metreküp günlük ama 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada hummalı bir çalışma var. Yer altı ile ilgili zemin ıslahı ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Bazı yerlerde kazıklar dikiliyor. Yine yeraltı su seviyesinin kontrol edilebilmesi için su tüketimi yüksek ağaçlar dikildi. Bu proje aynı zamanda çevreci de proje. Çevreye saygılı proje. Üç bin 200 dönüm başka bir ifadeyle 3 milyon 200 bin metrekarelik büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu büyüklükte bu kapasitede bir tesis sanırım Avrupa'da ilk sıralarda yer alacak tesistir. Son teknolojiyi kullanacağız. İnşallah Rabbim nasip ederse artık 2022'deyiz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu gazı buradan yakmış olacağız. Hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız kazanacak, hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak. Ben bu projede emeği geçen başta TPAO çalışan ve yöneticileri, iştiraki olan OTC yönetici ve çalışanlarına, yüklenici firmalara, mühendislere, işçilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız zamanında bitirmeyi nasip etsin"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemelerine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve diğer yetkililer katıldı.