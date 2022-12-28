Enerji depolama sistemleri büyüyecek

Enerjinin üretimi ve dağıtımı kadar önemli bir konu da enerjinin depolanması. Yaşamın kesintisiz sürmesi ve sanayinin çarklarının dönmesi için gerekli olan enerjide arz güvenliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hayati öneme sahip. Dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda yer alan enerjinin depolanması ve batarya sistemleri, bu açıdan büyük önem taşıyor. Teksan, yeni ürünü TESS ile batarya ve enerji depolama sistemleri sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Türkiye'de bu alanda hizmet veren ilk üç şirket arasına girmeyi hedefleyen şirket, enerji arz ve talebinin dengelenmesi noktasında da güvenilir bir çözüm ortağı olacak. Küresel iklim krizinin giderek ağırlaşan sonuçları, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini her geçen gün artırırken, rüzgâr ve güneş gibi enerji kaynaklarından üretilen yenilenebilir enerjinin sürekliliğinin sağlanması önemli mücadele başlıkları arasında yer alıyor. Bu sorunun çözümü ise rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin bataryalarda depolanmasında… Yenilenebilir enerji kaynakları ile entegre edilen TESS sayesinde, temiz ve çevreci enerji depolanarak elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabiliyor.Elektrikli araç teknolojileri ve şarj istasyonlarının yaygınlaşması ile birlikte batarya ve enerji depolama sistemlerine duyulan ihtiyacın da artması bekleniyor. TESS, bu alanda da önemli bir çözüm ortağı olarak dikkat çekiyor. Örneğin; dağlık, kırsal alanda kurulacak elektrikli şarj istasyonlarında yenilenebilir enerji kaynakları ile entegre edilen TESS'in kullanımı büyük avantajlar sağlayacak. Böylece araçlar sadece şehir merkezlerinde değil her yerde şarj olabilecek. Teksan'ın TESS ürün ailesi Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile yaygınlaşacak elektrikli şarj istasyonlarında kullanılmaya da aday. Pazara sundukları yeni ürünleri TESS ile ilgili bilgi veren Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, açıklamasında şunları söyledi: "Dizel, doğalgazlı ve biyogazlı jeneratör setleri, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, mobil aydınlatma kuleleri, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan hibrit güç sistemleri ve biyogaz çözümleri sunan şirketimiz, sektörde 25 yılı aşkın deneyime ve uzmanlığa sahip. Enerjinin sürekliliğinin hayati önem taşıdığı günümüzde, elektrik enerjisinin depolanmasını sağlayan sistemlerin önemi giderek artıyor. Uzun süren bir hazırlık döneminin ardından yeni ürünümüz TESS'i (Teksan Enerji Depolama Sistemleri) pazara sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şirketimiz açısından yeni bir büyüme alanını ifade eden TESS ile enerji çözümleri sektöründeki yerimizi perçinleyeceğiz. Türkiye ve dünyada hızlı bir büyüme potansiyeli bulunan bu pazarın en büyük oyuncuları arasında yer almayı hedefliyoruz."