Enerji için ABD’de yatırım turu

KÜRESEL enerji sektörünün kalbi, ABD'nin Houston kentinde atacak. Enerji alanında lider isimlerin buluşacağı CERAWeek2025 etkinliğine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılacak. Bakan Bayraktar, mevkidaşı olan bakanlar ile bir araya gelirken üst düzey şirketlerin temsilcileriyle de buluşarak Türkiye'nin enerji vizyonunu paylaşacak. Etkinlikte enerji politikalarının geleceği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, teknolojik yenilikler ve küresel enerji piyasalarının durumu gibi konular tartışılacak. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki yatırım potansiyelini ve iş birliği fırsatlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak. Bakan Bayraktar, temasları sırasında Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ve enerji sektörünün önde gelen üst düzey şirketlerinin yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirme hedefleri, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji dönüşüm süreçleri ve uluslararası iş birliği fırsatları gibi stratejik konular masaya yatırılacak.