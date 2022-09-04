Enerji krizi Hollanda’yı vurdu! Fabrikalar üretimi durdurdu

Hollanda NU çevrim içi gazetesinin haberine göre, ülkedeki bazı alüminyum, çinko ve demir fabrikaları artan elektik fiyatlarıyla başa çıkamadıkları gerekçesiyle üretimi azaltma ya da durdurma yoluna gitti.

"ENERJİ MALİYETLERİ 10 KAT ARTTI"

NU, Delfzijl şehrindeki Damco Alüminyum fabrikasının perşembeden bu yana "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme ve devlet desteğinin olmaması" sebebiyle üretimi durdurduğunu belirtti. Çinko üreticisi Nrystar'ın 1 Eylül itibarıyla üretimi durdurduğu kaydedilen haberde, firmaya yakın bir kaynağın "enerji maliyetinin 10 kat arttığına" ilişkin ifadelerine yer verildi. Haberde, kimya, kâğıt, metal ve gıda endüstrisindeki firmaların gelecek aylarda enerji maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle üretimi azaltma veya durdurma yoluna gidebilecekleri şeklindeki Rabobank ekonomisti Lize Nauta'nın öngörülerine yer verildi.

İNGİLTERE'DEKİ OKULLARDA EĞİTİM 3 GÜNE DÜŞTÜ

Rusya-Ukrayna savaşında doğalgaz fiyatlarının artmasıyla Almanya'nın ardından İngiltere de tedbirlerini artırmaya hazırlanıyor. Okullar haftada 3 gün eğitime geçebilecek şekilde hazırlanacak, barlar ve eğlence mekânları saat 21.00'de kapanacak, kamu binaları geceleri ısıtılmayacak, sokak lambaları duruma göre kapatılacak.