Enerji krizinde son perde: Gaz kıtlığı yaşayan Avrupa’da ilginç önlemler devrede

SOĞUKLA YIKANIN

Almanya'nın Hannover şehri, kamu binaları, yüzme havuzları, spor salonlarında sıcak suyu kesti. Enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler kapatılıyor, belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak. Kamu binalarında her yıl nisan ayından eylül ayının sonuna kadar ısıtma yapılmayacak. Aşağı Saksonya'da belediye binaları, yalnızca 1 Ekim-31 Mart tarihleri arasında, 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak. Fanlı ısıtıcı ve mobil klima kullanmak yasak. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de bir ay önce vatandaşlara "duş yapma süresini kısa tutun" demişti.

200 BİNAYA IŞIK YOK

Berlin'de 200 yapı gece ışıklandırılmayacak. Baden-Württemberg'de ofislerde ısı 18 derece olacak. Aşırı sıcak günler hariç klima çalışmayacak.