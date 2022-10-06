Enerji milliyetçiliği

Avrupa'da kışla birlikte enerji tüketiminin artması beklenirken, müttefikler arasındaki sürtüşme de had safhaya ulaştı. Kıta, Rusya'dan azalan doğal gaz ithalatıyla başa çıkmaya çalışırken, bazı Avrupa ülkeleri bu kış enerjiyi stoklayıp, ihracatı kısmaya başlayacak. Almanya'nın, bu kış elektrik şebekesinde kesinti yaşamamak için komşu Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını kısabileceği belirtiliyor. Alman enerji dağıtım şirketi Amprion, soğuk havalarda iç enerji talebinin artması durumunda elektrik arzı darboğazlarını ve kıtlıklarını önlemek için "son çare" olarak enerji ihracatında geçici duraklamalar için planlar hazırlandığını söyledi.Almanya komşularına elektrik ihracatını keserse ve kıta genelinde enerji arzı kıtlığı yaşanırsa bundan en çok etkilenen ülke Fransa olacak. Fransa'nın nükleer santrallerinin yaklaşık yarısı, bakım çalışmaları, çalışanların grevleri ve yaz boyunca aşırı hava koşulları nedeniyle son aylarda devre dışı kaldı.Avrupa'nın en büyük doğal gaz üreticisi Norveç de, kendi rezervlerini korumak için büyük olasılıkla diğer ülkelere elektrik ihracatını keseceği imasında bulunuyor. Norveç normalde yerel enerji ihtiyaçlarının neredeyse tamamı için hidroenerji kullanıyor, ancak aşırı sıcak ve kurak bir yaz, üretim kapasitesinin önemli ölçüde düşmesine neden oldu.Danimarka, İsveç ve Finlandiya'daki dağıtım şirketleri bu tür bir olasılığa karşı çağrıda bulundu.Finlandiya'nın en büyük operatörü Fingrid'in CEO'su Jukka Ruusunen, "Avrupa'da bunu elektrikte yapan ilk ülke olacak. Çok tehlikeli ve milliyetçi bir adım olur" dedi.Doğu Avrupa ülkeleri de azalan Rus gaz ithalatından etkilendi. Slovakya, artan enerji faturalarını karşılamak için AB'den daha fazla mali yardım almaması halinde komşularına elektrik ihracatını azaltmaya başlayacağı uyarasında bulundu.Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ABD'yi ve diğer gaz ihracatçılarını Ukrayna savaşının sonuçları nedeniyle artan fiyatlar ile suçladı. Bakan, 'dost' ülkelerin bile 'bazen ay fiyatlarına ulaşan fiyatlar' istediklerini söyledi.Habeck, "Bunun sonucunda Avrupa'da da ulusal petrol rezervleri kullanıldı. Ben böyle bir dayanışmanın gaz fiyatlarını düşürmek için de iyi olacağını düşünüyorum" dedi.Geçen pazartesi günü Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalar, elli yıllık Alman enerji politikasından geriye kalanları çoktan havaya uçurdu. Şu anda, Rus doğalgazını Alman tüketicilere taşıyan Gazprom boru hatlarında üç ayrı büyük sızıntı bulunuyor. 1960'lardan bu yana Avrupa ve Rusya'nın kaderini birbirine bağlayan gaz köprüsünün tamamen ortadan kalkması olasılığı da var.Yaptırım politikası ile Rus doğalgaz ve petrolünden vazgeçme niyetinin Avrupa Birliği'ne 2023 yılında 1.7 trilyon euroya mal olabileceği belirtiliyor. Avrupa'daki sanayi işletmelerinin üretimlerinin 2021'ye göre yüzde 10 ila 60 arasında azalabileceği, özellikle metalürji ve selüloz-kağıt işletmelerinin bundan olumsuz etkilenecekleri kaydediliyor. Doğalgaz yetersizliği ve enerjidaki fiyat artışı nedeniyle AB GSYH'sinin en kötü ihtimalle yüzde 6.5-11.5 arasında daralabileceği (900 milyar-1.7 milyar euro) ve 16 milyon kişinin işsiz kalabileceği öngörülüyor.Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, "fahiş" enflasyonla mücadele için tüketici fiyatlarının artırılmasını yasakladığını açıkladı. Belta haber ajansında yer alan habere göre Lukashenko "Bu yasak bugünden itibaren, başlıyor. Bugün bile fiyatlar artırılamayacak" dedi. Belarus'ta yıl sonunda enflasyonun yüzde 19'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Ülkede son olarak ağustos ayı enflasyonu yüzde 18.1'den 17.9'a gerilemişti.