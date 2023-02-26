Enerji sıkıntısı var mı? Deprem bölgesi ile ilgili kritik sorular yanıt buldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor..

İşte o açıklamalardan satır başları;

İlk anda arama-kurtarma faaliyetlerine yoğunlaştık. Akabinde de geçici barınma ile alakalı konularla meşgul oluyoruz. İlk etapta çadırlarımızı kurduk. Bir taraftan konteyner alanlarının yerleşeceği noktaları belirliyoruz.

Konteyner alanları bizim belki bu kalıcı konutlar yapılıncaya kadarki geçici olarak yaşamımızı hayatımızı devam ettireceğimiz noktalar. Onların altyapısını da hazırlamak gerekiyor. Elektrik, su, atık su gibi ihtiyaçların da baştan belirleyip oralara getirmemiz gerekiyor. Bir taraftan sosyal donatı alanları kısıtlı da olsa yine konteyner kentlerde yapıyoruz.

Kalıcı konutların altyapılarını hazırlıyoruz.

Değişik şehirlerden konteynerlerimiz stoktakiler zaten hemen olay mahallerine gönderildi. Bir taraftan da seri bir şekilde AFAD'ımız konteyner imalatı yapabilen sanayicilerle görüşerek o bağlantıları yaptılar. Onlar da imalatlarını tamamladıkça da tüm deprem bölgelerine bu konteynerleri ulaştırıyorlar.

DEPREM BÖLGESİNDE ENERJİ SIKINTISI VAR MI?

Deprem bölgesinde elektrik arzı büyük ölçüde tamamlandı.

Deprem bölgesinde ısınma anlamında sıkıntı yaşanmıyor.

KRUVAZİYER GEMİLER DEPREMZEDELERE AÇILDI

Bölgede 2 gemimiz var 2 gemi daha göndereceğiz.

OHAL SÜRESİNCE GÜVENCE BEDELİ ÖDENMEYECEK

Depremzedeler gittikleri yerde güvence bedeli ödemeyecek.