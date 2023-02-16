Enerji şirketleri depremin yaralarını sarmak için seferber oldu

Enerji şirketleri, depremlerin etkili olduğu bölgedeki depremzedelere bir an önce yardım elinin uzatılmasına katkıda bulunmak için kapsamlı yardım kararlarını duyurmaya devam ediyor.

Şirketler, gerek arama kurtarma, gıda, barınma, tekstil, enerji, akaryakıt tedariki, iş makinesi olmak üzere bölgeye yaptıkları ayni yardımlar gerekse de nakdi desteklerle depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olmuş durumdalar.

Şirketlerin oluşabilecek ihtiyaçlar için yaptıkları yardımlara her gün yenileri ekleniyor.

Bu kapsamda Petrol Ofisi Grubu, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi için 100 milyon liralık akaryakıt desteği sağladığını duyurdu. 5 milyon litrelik akaryakıt, söz konusu bölgedeki 10 ilde bulunan akaryakıt istasyonlarındaki otomasyon sistemiyle kademeli olarak AFAD'ın bedelsiz kullanımına sunuluyor.

Ulusal ve uluslararası uçak yardımlarının kesintisiz devam edebilmesi adına bugüne kadar 140 yardım uçağına 1,5 milyon litre akaryakıtın tedariki için Mersin Limanı'nda üç ayrı gemisini de devreye alan Petrol Ofisi Grubu, Adana ve Gaziantep'te yer alan hava ikmal merkezleriyle bölgedeki yardım uçakları trafiğinin 24 saat sorunsuz ilerlemesi için çalışıyor.

Tüpraş da depremlerin etkili olduğu bölgede Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş başta olmak üzere AFAD Koordinasyonuyla iş makinesi, ambulans, itfaiye, arama kurtarma ekiplerinin aydınlatma ihtiyaçları ve depremzedelerin ısınma gereksinimleri için yakıt desteği sağlıyor.

Tüpraş arama-kurtarma ekipleri ile arama-kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan iş makinesi, vinç ve çeşitli ekipmanlar da bölgeye gönderildi.

Şirket çalışanlarının acil ihtiyaçlar için başlattığı seferberlik kapsamında toplanan malzemeler de AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Tüm bunlara ek olarak şirket, depremzede ve gönüllülerin kullanımına yönelik konaklama malzemesi ve temel ihtiyaçları da AFAD kanalıyla bölgeye sevk ediyor.

Bir diğer enerji şirketi Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ de söz konusu bölgelerde kullanılmak üzere, ekskavatör, kamyon, yakıt tankerleri, arazi araçları ve arama kurtarma ekiplerini sevk etti.

Deprem felaketinin ilk anlarından bu yana kesintisiz akaryakıt tedariği için seferber olduklarını duyuran Aytemiz de kamu kurumları ile koordineli bir şekilde ısınma, aydınlatma gibi ihtiyaçlara yönelik yakıt ikmalini önceliklendiriyor, ihtiyaç listelerini yakından takip ediyor.

BOTAŞ DEPREM BÖLGESİNDE

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), arama kurtarma ekipleri ve iş makineleriyle deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, bakım onarım için 350, arama kurtarma için 200, Kriz Merkezi'nde 145 çalışanıyla ve 117 araç ve iş makinası ile hizmet verdiğini duyurdu.

Battaniye, kışlık kıyafet, çadır, ısıtıcı, su ve temizlik malzemesi gibi ayni yardımlarda bulunan BOTAŞ, deprem bölgesinde 10 ayrı noktada 3 öğün yemek ikramı yapıyor.

BOTAŞ International ise "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"nda 100 milyon lira bağışta bulundu. Aynı programda Enerji Piyasaları İşletme AŞ de 10 milyon lira bağış ile katkı sağladı.

BÖLGEDEKİ ELEKTRİK DAĞIM ŞİRKETLERİ SAHADA SEFERBER DURUMDA

Dicle Elektrik de arama kurtarma faaliyetleri kapsamında profesyonel eğitim almış ekiplerini, başta faaliyet gösterdiği Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere çalışmalara dahil etti. Şirket insan gücü desteğinin yanı sıra jeneratör ve vinç gibi ekipman desteği için de tedarik çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki merkezlerini depremzedelerin hizmetine açan ve 3 binden fazla vatandaşa 24 saat barınma ve sıcak yemek hizmeti sunan şirket, Kahramanmaraş'ın bir hafta boyunca kumanya teminini karşıladı.

Bölgenin ihtiyaç duyduğu battaniye, ısıtıcı ve çadır gibi temel yaşam malzemelerinin de tedarik ve dağıtımına yönelik çalışmalar da gerçekleştiren Dicle Elektrik bu doğrultuda ilk etapta afetlerde kullanılabilecek 30'un üzerinde çadırı deprem bölgesine sevk etti.

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinin yanı sıra depremden etkilenen illerdeki AFAD ve Kızılay çadırlarına da enerji sağlıyor. Bu kapsamda Adıyaman'da kurulan çadırlar için elektrik verilmesi için çalışmalarını gerçekleştiren Dicle Elektrik ekipleri, Kahramanmaraş başta olmak üzere yardıma gittiği tüm illerde bakım onarım çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Şirketin 25 kişilik arama kurtarma ekibi de AFAD koordinasyonunda Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmalarına katılırken, 100 çalışan da gönüllülük esaslı olarak Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daki yardım faaliyetlerinde yer alıyor.

Bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinden Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ de (Toroslar EDAŞ) bölgede, Başkent EDAŞ, Ayedaş ile yüklenici ve diğer dağıtım şirketlerinin destek ekipleriyle beraber toplam 2073 saha çalışanı ve yüzlerce araçla sahada onarım faaliyetlerinin yürütüldüğünü duyurdu.

Bunlara ek olarak, yakıt ikmalleri Toroslar EDAŞ tarafından gerçekleştirilen toplam 1716 jeneratörle şebekeden beslenemeyen yerlere elektrik sağlanıyor, geceleri ise arama kurtarma çalışmalarına destek olunuyor.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ) ise hizmet bölgesi içerisinde yer alan ve depremden etkilenen Malatya'da 212 ekip, 517 çalışan ve 149 araçla çalışmalarına sürdürdüğünü duyurdu. Fırat EDAŞ 110 çadıra jeneratör, 984 çadıra da şebekeden enerji desteği sağlarken, ekipler de arama kurtarma ve yardım dağıtımına destek veriyor.

SOCAR TÜRKİYE'DEN 70 MİLYON LİRA DEĞERİNDE BAĞIŞ FONU

SOCAR Türkiye ise depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 70 milyon lira değerinde bağış fonu oluşturduklarını duyurdu.

Şirket, AFAD'a 6,4 milyon lira tutarında temel ihtiyaç malzemesi iletti ve 4,5 milyon lira nakdi bağış gerçekleştirdi. AHBAP Derneği'ne ise 2 milyon lira tutarında nakdi bağış gerçekleştirdi.

SOCAR Türkiye, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"nda ise 3,5 milyon lira bağışta bulundu.

Göç İdaresi Başkanlığı yönlendirmesiyle bölgeye iletilmek üzere 500 bin lira tutarında malzeme temin eden SOCAR Türkiye, deprem bölgelerindeki emniyet ve jandarma ekiplerine gönderilmek üzere Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 500 bin liralık gıda desteği sağladı.

Şirket, Enerji Ticareti Derneği'nin konteyner temini için de 5 bin dolar bağış gerçekleştirdi, Aliağa Kaymakamlığı yakıt tankeri için de 30 bin litrelik motorin temin etti.

SOCAR Türkiye Gönüllüleri olarak şirket çalışanlarının katılımıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında 8 Şubat itibarıyla başta AHBAP Derneği ve AFAD olmak üzere 1 milyon lirayı aşan bağış yapıldı.

Şirketin Bursagaz arama kurtarma ekibi BURAK, Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

İzmir'den temel ihtiyaç malzemesiyle dolu 90 kişilik 2 otobüs, Kayseri'den 15'er kişilik 3 otobüs deprem bölgesine destek için gönderildi.

SOCAR Türkiye ayrıca, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki Hazar akaryakıt istasyonlarından tüm ambulans, itfaiye araçları, AFAD ve diğer kuruluşların arama kurtarma araçlarına ücretsiz benzin ve motorin sağlıyor.

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) aracılığıyla da Hatay'da 3 bin kişiye 10 gün boyunca günde 2 kez sıcak yemek servisi imkanı sağlanırken, 2 bin soğuk kumanyanın da deprem bölgesine ulaştırıldı.

TANAP aracılığıyla bölgeye günlük 5 bin ekmek gönderilirken, Adıyaman Devlet Hastanesi'ne 2 bin adet çocuk ve yetişkin battaniyesi, Kahramanmaraş'a 3 bin adet soğuk kumanya gönderimi sağlandı.

Depremden etkilenen 7 kente birer tır, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a ikişer tır içecek su gönderimi gün aşırı düzenli olarak gerçekleştiren TANAP, Kahramanmaraş ve Hatay'a ulaştırılmak üzere de 1500 adet ilaç desteği verdi.

Ayrıca, Aliağa Petkimspor'un Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynadığı basketbol karşılaşmasından elde edilen gelir de AFAD'a bağışlandı.

Deprem bölgesine yardım amaçlı gönderilecek uluslararası standartlara uygun konteynerlerin gemiden boşaltılması, gemiye yüklenmesi, karadan sevk için araçlara yüklenmesi, konteynerlerin liman sahasında stoklanması kapsamında ise SOCAR Terminal tarafından bedelsiz hizmet verilecek.

AKKUYU NÜKLEER VE LUKOİL'DEN DESTEK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde yer alan şirketler de bu yardım seferberliğine dahil oldu.

Proje personeli ve bölge sakinleri tarafından depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere toplanan yaklaşık 4 tonluk temel ihtiyaç malzemesi bölge yetkililerine teslim edildi.

Santral inşaatında çalışan şirketler 200'den fazla personel ve vinç, kamyon ve traktör gibi yaklaşık 80 parça ekipmanı bölgeye gönderdi. 60'tan fazla otobüsün de Adana havalimanına doktorların taşınması için temin edildi.

Rus petrol şirketi Lukoil ise depremzedelere yardım için AFAD'a 10 milyon lira bağışta bulundu.

Şirket daha önce AFAD ile koordinasyon dahilinde 100 bin litre akaryakıtı bedelsiz olarak yine AFAD'ın yönlendirdiği ihtiyaç noktalarına, özelikle iş makinalarının kullanımına sunmak için sevk edildiğini duyurmuştu.

Şirket ayrıca, depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının tedarikinde AFAD ve yerel yönetimlerle çalışmalarına devam ediyor.

ENERJİ DERNEKLERİNDEN DESTEK

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) de, Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü ve Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği tarafından 10 Şubat'ta başlatılan "Güneş'te Birleşelim – Deprem Bölgesi Enerji Destek" kampanyasına katıldığını duyurdu.

Deprem bölgelerinde bulunan konteyner ve çadır gibi yerlerin aydınlatma ve telefon şarj ihtiyaçlarını karşılamak üzere şebekeden bağımsız Paket Enerji Sistemleri oluşturulacak kampanyaya ek olarak, bölgeye sevk edilen 30 kilovatsaatlik paneller de yetkililere teslim edilerek enerji ihtiyacının karşılanmasına destek olacak.

İlk günden itibaren depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay'a malzeme ve iş makineleriyle destek olan GÜYAD, gerçekleştirdiği işbirliğiyle her öğün 1200 kişiye yemek imkanı sağlıyor.