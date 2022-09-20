Enerji sisteminin garantisi FSRU! Bu yıl sonunda hizmete alınacak





108 milyon standartmetreküp doğalgaza eşdeğer olan 170 bin metreküp LNG depolama ve günlük 28 milyon standartmetreküp gazlaştırma kapasitesi ile Türkiye'nin kesintisiz enerjiye ulaşmasında önemli bir paya sahip olarak bir yılı aşkın süredir görev yapmaya devam ediyor.