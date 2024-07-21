Enerji tasarrufunda astronomik zaman saati

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli ayaklarından olan enerji verimliliğinde Türkiye, yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Sodyum buharlı sokak aydınlatma projesi ve astronomik zaman saati adı verilen röleler yerli imkânlarla geliştirildi. Kış aylarında kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle bazı bölgelerde öğrenciler yola çıktığında sokak aydınlatmalarının geç yanması sorunu bu yöntemle çözülebilecek.Altınsoy Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Altınsoy, yaptığı değerlendirmede yapay zekâ teknolojisi kullanılarak elektrik enerjisinin sürekli olarak izlenmesini ve yazılımlarla bağlantı noktalarına doğru şekilde iletilmesini sağlayan enerji analizörünün Türkiye'deki tek üretici olduklarını bildirdi. Altınsoy, sodyum buharlı sokak aydınlatma projesiyle yüzde 50 tasarruf sağlanabileceğini belirtti. Bir diğer tasarruf projesi olan astronomik zaman saati adı verilen rölelerin park, bahçe, sokaklarda kullanılabileceğini anlatan Altınsoy, "Türkiye'deki illerin plaka kodlarını cihaza girdik. İzmir'de farklı, Iğdır'da farklı saatte hava kararıyor. İzmir'in plakası girildiğinde İzmir'e göre çalışıyor. Diyelim ki Fransa'da kullanılacak; bu sefer o koordinat giriliyor. Enerji bu yöntemle istenilen saatte verilebiliyor" bilgisini verdi. Projeyle kış aylarında kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle bazı bölgelerde öğrenciler yola çıktığında sokak aydınlatmalarının geç yanması sorunu da çözülebilecek.