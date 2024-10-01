Enerji üretiminin yüzde 5’i tek merkezde

Sabancı şirketlerinden Enerjisa Üretim İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesinde Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi ve Uzaktan İzleme Odası ile BloombergNEF Merkezi olmak üzere iki farklı projeyi devreye aldı. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneği olan İYTE ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile enerji ve iklim teknolojilerinde geleceğin liderlerini yetiştireceğiz. Bu liderler, burada kazandıkları bilgi deneyimle küresel ölçekte bu alandaki yeni teknolojilerin de geliştiricisi olacak" dedi.Türkiye'nin enerji üretiminin yüzde 5'ini yapay zekâ temelli kontrol merkezinde tek bir odada yaptıklarını ve saate, mevsime ve kullanım zamanlarına göre arz talep dengesini gözeterek kontrolü sağladıklarını belirten Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, "Şu anda Türkiye'nin kurulu gücünün yüzde 4'ünü Sabancı enerji şirketleri olarak biz yapıyoruz. Bunun dışında bir veya iki santrali olan ve bizim gibi teknolojiyi ve yapay zekayı kullanıp bir verimlilik merkezi olmayan şirketlerin de enerji üretimine buradan yönlendiriyoruz. Böylece toplam enerji dağılımının yüzde 5'ine kadar çıkmış durumdayız. Hatta yurtdışındaki santralleri bile buradan hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu. Yurtdışına hizmet verdiklerini ve bu merkezlerde ürettikleri teknoloji ile Avrupa'nın da ötesinde bir teknolojik altyapıya sahip olduklarını belirten Bayçöl, "Türkiye olarak dünyanın ve Avrupa'nın ötesinde bir dijitalleşme altyapısına sahibiz. Hatta bizim arkadaşlarımız geçtiğimiz aylarda Almanya'da Almanların bir buçuk yılda çözemediği sorunu bir haftada çözdüler" dedi. 2030'da 7.500 MW'a ulaşma hedeflerinin olduğunu belirten Bayçöl, "Portföyümüz içerisinde yenilenebilir enerji kurulu güç oranımız yüzde 45'e ulaştı. 1.000 MW'lık YEKA-2 projesi yatırımlarımızın da 2026'nın ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanması ile bu oranı yüzde 58'e yükselteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.