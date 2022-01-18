Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "madencilik" dersi

- "Heyecanlandık"

Öğrencilerden Rana Taşkın da Bakan Dönmez'i tahtanın başında ders anlatırken görünce çok heyecanlandığını söyledi.

Elif Naz Şen de Bakan Dönmez'den uygulamalı olarak ders aldıklarını ifade etti. Şen, Dönmez'in açılış konuşmasında lisede okuyan öğrenciler için istihdam sözü aldığını hatırlatarak bu jestinden dolayı Dönmez'e teşekkür etti.

- 11 milyon liraya mal edildi

Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 34 öğrenci kapasiteli 16 derslik bulunuyor. Yaklaşık 11 milyon liraya mal edilen okulda, 1 milyon liralık bir maliyete ulaşan Türkiye'nin ilk maden laboratuvarı yer alıyor.

Şu anda 134 öğrencinin bulunduğu okul, tam kapasiteye ulaştığında 544 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki 51'inci Ar-Ge merkezinin de bu okula kurulması düşünülüyor.