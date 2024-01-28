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Giriş Tarihi: 28.1.2024 20:54 Son Güncelleme: 28.1.2024 21:03

Enerji ve Ulaştırma bakanları Filyos Gaz Sahasında incelemelerde bulundu

Gaz Sahası'nda incelemede bulunmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Zonguldak’a geldi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Enerji ve Ulaştırma bakanları Filyos Gaz Sahasında incelemelerde bulundu

Enerji ve Ulaştırma bakanları Filyos Gaz Sahasında incelemelerde bulundu Çaycuma ilçesinde bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı'na uçakla gelen bakanları Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu beraberinde Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan karşıladı.

Bakanlar ile birlikte Filyos Gaz Sahası'na geçen Zonguldak heyeti seyir traşından yapılan çalışmaları inceledi. Sonrasında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan ve BOTAŞ Genel Müdürü Abdülvahit Fidan ile birlikte BOTAŞ'ın Filyos'taki çalışmalarını değerlendirildi.

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Enerji ve Ulaştırma bakanları Filyos Gaz Sahasında incelemelerde bulundu
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