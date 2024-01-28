Enerji ve Ulaştırma bakanları Filyos Gaz Sahasında incelemelerde bulundu Çaycuma ilçesinde bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı'na uçakla gelen bakanları Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu beraberinde Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan karşıladı.

Bakanlar ile birlikte Filyos Gaz Sahası'na geçen Zonguldak heyeti seyir traşından yapılan çalışmaları inceledi. Sonrasında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan ve BOTAŞ Genel Müdürü Abdülvahit Fidan ile birlikte BOTAŞ'ın Filyos'taki çalışmalarını değerlendirildi.