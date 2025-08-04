Enerji verimliliğine 3.3 milyar dolar yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın raporuna göre, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yapılan 2024 yılına yönelik değerlendirme uyarınca, enerji verimliliğine yönelik toplam 3 milyar 352 milyon dolar yatırım yapılırken, 1 milyon 544 bin Ton Eşdeğer Petrol (TEP) enerji tasarrufu sağlandı. Bu dönemde 4 milyon 775 bin ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı elde edilirken, eylem planında 2024 yılı için belirlenen 1 milyon 197 bin TEP'lik tasarruf hedefi aşıldı ve yüzde 129 oranında bir gerçekleşme sağlandı. Elde edilen enerji tasarruflarının yüzde 44.1'i bina ve hizmetler, yüzde 28.2'si sanayi, yüzde 14.9'u enerji, yüzde 9.2'si ulaştırma ve yüzde 2.9'u tarım sektöründen sağlandı. 6 AYDA 314 MİLYON TL TASARRUF2025'in ilk yarısında 5 yaşından büyük 2 bin 692 kapsam kamu binası ve kampüsten bin 400 tanesinin enerji tüketim bildirimi yaptığı belirlenirken, bunlardan 202'sinin enerji tasarrufu bildirdiği tespit edildi. 202 binada 9 bin 988 TEP tasarruf sağlanırken, 2025 fiyatları ile bu tasarrufun ekonomik karşılığı 314 milyon TL oldu.