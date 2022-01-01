Enerjide 2021 rekorların yılı oldu

Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikalarının daha fazla yer aldığı 2021'de kesintisiz enerji için çalışmalar yıl boyunca devam etti. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesince enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yoluna devam eden Türkiye, enerjide üst üste birçok dev hamleyi hayata geçirdi. Yaklaşık 3 bin 800 megavatın eklenmesiyle 100 bin megavata dayanan kurulu güçte, yerli ve yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 65 seviyelerine yükseldi.
"Rüzgâr ekip, enerji biçiyoruz" diyerek çıkılan yolda Türkiye'nin rüzgârı esmeye devam etti ve rüzgâr enerjisinde kurulu güç 10 bin megavatın üstüne çıktı.
İLKLER YIL BOYU SÜRDÜ
Doğal gazın konforunu tüm Türkiye'ye yaymak için devam eden çalışmalar hız kesmedi. Türkiye'de 39'u bu yıl olmak üzere 628 ilçe ve beldeye doğal gaz ulaştı. Türkiye'nin maden ihracatı yaklaşık 6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.
DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ
Türkiye'nin enerjide bağımsızlık mücadelesini sürdürdüğü çalışmalara destek için dördüncü sondaj gemisi de envantere dahil edildi. Elektrikte rekor tüketime, rekor arz 1 milyon 163 bin 441 megavatla 4 Ağustos'ta kayıtlara geçerken yılın son günlerine doğru rüzgâr enerjisinde tüm zamanların üretim rekoru 188 bin 418 megavatla 10 Aralık'ta kırıldı.
540 MİLYAR METREKÜPE YÜKSELDİ
Tüm alanlarda olduğu gibi teknoloji alanında da adımlar atıldı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) canlı ortamda ilk kez kullanıma açıldı. Vadeli Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası'nın da açılışı da 2021'de gerçekleşti. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk kuyu akış testi tamamlanırken Amasra-1 kuyusunda ise 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yapıldı ve böylece bölgedeki keşif 540 milyar metreküpe çıktı. Türk bayrağını sahip ilk FSRU olma özelliğini taşıyan Ertuğrul Gazi Hatay
'da hizmete alındı.
İŞLEME TESİSİ 2023 İLK ÇEYREKTE AÇILACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde yapımı süren Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Filyos'a doğal gaz işleme tesisi inşa edeceklerini anımsatan Dönmez, "Karadeniz'de çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta 10 milyon metreküp günlük, 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan bir işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada yer altı ve zemin ıslahıyla ilgili çok yoğun bir çalışma var. Yine yer altı su seviyesinin kontrol edilebilmesi için su tüketimi yüksek ağaçlar dikildi. Bu proje çevreci de bir proje" diye konuştu. Tesisin 3 bin 200 dönümlük alanda inşa edildiğine dikkati çeken Bakan Dönmez, "Burası Avrupa'da ilk sıralarda yer alacak büyüklükte bir tesis. Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakıp hizmete alacağız" dedi.