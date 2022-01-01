Giriş Tarihi: 2.1.2022

Enerjide 2021 rekorların yılı oldu BARIŞ ŞİMŞEK

Yerli ve milli enerji politikaları 2021’de de aralıksız sürdü. Geçen yıl, rüzgâr enerjisinde kurulu güç 10 bin megavatı aştı. Doğalgaz keşfi 540 milyar metreküpe çıktı. Maden ihracatı ilk kez 6 milyar doları aştı