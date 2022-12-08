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Giriş Tarihi: 8.12.2022 09:34

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararı

Enerjide acele kamulaştırma konusuna ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Adana, Artvin, Aydın, İzmir ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 15 ilin çeşitli ilçelerinde tesis edilecek ve kararların ekindeki haritada adı, kamulaştırma bilgileri ve güzergahı gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, İzmir'in Aliağa ilçesinde doğal gaz arzı sağlanması için planlanan doğal gaz dağıtım hattı güzergahında kalan taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

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Enerjide acele kamulaştırma kararı
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