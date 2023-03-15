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Giriş Tarihi: 15.3.2023 09:58 Son Güncelleme: 15.3.2023 09:58

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da bulunan ve kararın ekindeki haritada adı, kamulaştırma bilgileri ve güzergahı gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla 10 taşınmaz elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Barhal Havza Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi" kapsamında ekli haritada gösterilen taşınmazlar da kamulaştırılacak.

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Enerjide acele kamulaştırma kararı
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