Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Enerjide acele kamulaştırma kararları
Giriş Tarihi: 8.4.2022 10:54

Enerjide acele kamulaştırma kararları

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adana-Osmaniye, Aydın, Çankırı, Denizli, Gaziantep, Kilis, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Zonguldak'ta yapılacak enerji hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım yerleri mülkiyet, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait 154 kV İscehisar-Emirdağ Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
UNILEVER TÜRKİYE’DE
UNILEVER TÜRKİYE’DE
ARKADAŞINA GÖNDER
Enerjide acele kamulaştırma kararları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA