Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adana-Osmaniye, Aydın, Çankırı, Denizli, Gaziantep, Kilis, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Zonguldak'ta yapılacak enerji hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım yerleri mülkiyet, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait 154 kV İscehisar-Emirdağ Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.