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Giriş Tarihi: 16.9.2022 09:48

Enerjide acele kamulaştırma kararları

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ACELE KAMULAŞTIRILACAK

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sivas, Uşak ve Zonguldak sınırları içinde tesis edilecek çeşitli enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla, detayları ilanda belirtilmiş güzergaha isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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Enerjide acele kamulaştırma kararları
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