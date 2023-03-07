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Giriş Tarihi: 7.3.2023 08:28

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Muş'un Malazgirt ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla Mengüçgazi Mahallesi sınırları içerisindeki taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Çaykara Havza-Soğanlı RES-Bayburt TM Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi", "154 kV Denizli Batı 380-Kızıldere-3 JES Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV (Artvin-Tortum) Brş.N.-Barhal Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında söz konusu projelerin güzergahlarına isabet eden bazı taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

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Enerjide acele kamulaştırma kararları
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