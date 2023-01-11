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Giriş Tarihi: 11.1.2023 09:27

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanana göre, Çanakkale'de kurulacak "Hasanoba Rüzgar Enerji Santrali (RES)" ve "Üçpınar RES" ile Kırklareli'de kurulacak "Yeni RES" elektrik üretim tesisleri için gerekli bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Denizli, Hatay, Kastamonu, Mersin, Konya ve Osmaniye'nin çeşitli ilçelerinde tesis edilecek, kamulaştırma bilgileri ve güzergahı gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar da elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

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Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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