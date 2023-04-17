Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

"Reaktör binasının önemli bir unsuru, farklı şekillerde yapılardan oluşan iç koruma kabıdır. Dördüncü katman silindirik yapıların sonuncusudur. Ardından bu yaz kurulması planlanan kubbe kısmı montaj işlemlerine başlanacak. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz bize zaman kazandırıyor ve mevcut kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarıyor. Daha sonra üçüncü ve dördüncü katmanların kaynak işlemlerini yapmayı, taşıma ve personel kilidi unsurları da dahil olmak üzere gömülü parçaları güçlendirmeyi ve monte etmeyi planlıyoruz."