Enerjide dev destek bu yıl 700 milyar lirayı bulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrikte bu yıl ilk altı ay için verilen desteğin yaklaşık 387 milyar lira olduğunu belirterek, bu rakamın yıl sonuna doğru 700 milyar lirayı bulacağını açıkladı.A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün canlı yayında sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, şu değerlendirmeleri yaptı:2023 ve 2024 yıllarındaki toplam destek rakamımız, hem elektrikle hem doğalgazda 900 milyar lirayı aşmış durumda. Doğalgaz ve elektrikte ilk altı ay için destek, yaklaşık 387 milyar lira oldu. Muhtemelen yıl sonuna doğru bu rakamlar, doğalgaz ve elektrikte 700 milyar lirayı bulacak. Finansman maliyetini de koyduğumuzda 1 trilyon lirayı bulan destekten söz ediyoruz. Bu program devam ediyor, önümüzdeki dönemde devam edecek. Hem sosyal adalet gereği hem de bu destek programının daha amacına matuf yürümesi için, buradan istifade eden grubun dar gelirli, en düşük emekli maaşı alan emeklilerimiz ve sabit gelirli vatandaşlarımız olması önemli. Belki bunu isteğe matuf yani "Destek istiyor musunuz, evet. O zaman e-Devlet üzerinden veya farklı kanallardan bu destek talebinizi bize bildirmek suretiyle bu destek programında kalabilirsiniz" şeklinde, desteğe ihtiyaç duymayan üst grupta yer alan kesimleri de bu destekten çıkarmak suretiyle, bu sosyal destek programını daha çok ihtiyacı olana daha çok verecek bir modele doğru dönüştürmeyi hedefliyoruz.Azerbaycan gazı, Türkiye üzerinden şu anda Suriye'ye akmaya başlamış durumda. Günde 3.4 milyon metreküp akış var. Bizim yaptığımız bağlantı, 6 milyon metreküplük bir günlük kapasiteye müsaade ediyor. Bu gazla beraber yaklaşık 200 megavatlık bir santral çalışmaya başlayacak ve Suriye'de 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kadar bir elektrik üretebilecek. Burada bir hibe söz konusu değil, aynı zamanda ticari faaliyet de söz konusu.Klima kaynaklı elektrik tüketimi geçtiğimiz yıldan, ondan önceki yıldan çok daha fazla gerçekleşti. Çok büyük tüketimin olduğu 28 Temmuz'da yaklaşık 1 milyar 239 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu bir rekordu. Elektrik kesintileri öngörmüyoruz.Karadeniz'de ilk fazda günde 9.5 milyon metreküp doğalgaz üretiyoruz. Türkiye'deki 4 milyon hane yerli gaz kullanıyor. İkinci fazda Osman Gazi yüzer üretim platformumuzu kullanarak 10 milyon metreküp günlük ilave üretim yapacağız. Seneye bu vakitler ikinci fazı tamamlayacağız ve platformdan 10 milyon metreküp gazı karaya göndereceğiz. 2026 Ağustos'una geldiğimizde 20 milyon metreküp üretimle 8 milyon hanenin doğalgazını kendi üretimimizle karşılamış olacağız. Hedefimiz 2028 yılının ortası gibi bunu, 40 milyon metreküp üretime çıkarmak. Böylece 16 milyon hane kendi gazımızı kullanır hale gelecek.Yeni alınan iki geminin bir tanesini Karadeniz'de görevlendirmeyi planlıyoruz. Bu gemilerden bir tanesi, bu sene bitmeden Karadeniz'e geçecek. Henüz isimleri belli değil. İlki yolda, Eylül ayında ülkemize ulaşacak. İkinci gemiyi Akdeniz'de, Libya'da, belki Somali'de veya dünyanın başka yerlerindeki projelerimizde de kullanmak istiyoruz. Güneyde Akdeniz'den, kendi kıta sahanlığımızdan başlayarak güneydeki bütün projelerde bu gemiyi inşallah kullanmayı hedefliyoruz.Akdeniz'de bugüne kadar 9 tane sondajımız var. Bu 9 sondajdan aldığımız verileri de kullanarak Akdeniz'de de tespit ettiğimiz potansiyel veya önemli bir potansiyel barındıran sahaları deneyeceğiz. Marmara Denizi'yle ilgili çalışmayı planlıyoruz.Batı Karadeniz'de arama yapmayı planladığımız sahalar var. Keza Orta Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de örneğin Rize açıklarında kazmayı düşündüğümüz kuyular var. Biz Karadeniz'e çok inanıyoruz. Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz varlığına inanıyoruz ve inşallah bunlardan farklı neticeler, daha iyi neticeler alacağız.Gabar'da şu anda günlük üretim, yaklaşık 80 bin varil. Bölge, daha büyük bir potansiyele sahip. Batman'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da farklı lokasyonlarda yeni keşif kuyuları açıyoruz. Karada yaptığımız üretimi de her geçen gün arttırmaya devam edeceğiz.Diyarbakır'daki 4 sahayı kapsayan yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanda çatlatma yöntemiyle, ankonvansiyonel yöntemle petrol arıyoruz. Diyarbakır'ın çok büyük bir kaya petrolü potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu alanın 600 kilometrekareden ibaret olmadığını, 7 bin kilometrekarenin üzerinde, neredeyse bunun 10-12 katı büyüklüğünde bir alana sahip olduğunu öngörüyoruz. Toplamda 6 milyar varillik bir rezerv olabileceğini düşünüyoruz. Bugünkü rakamlarla 420 milyar dolarlık bir potansiyel rezervden bahsediyoruz. Toplam 24 kuyuluk ve üç yıllık bir program bu.Biz şunu istiyoruz: Bu hat, 1.5 milyon varil kapasiteye sahipse buradan 1.5 milyon varil petrol aksın. Irak Kalkınma Yolu'yla bu iş birleşsin istiyoruz. Kalkınma Yolu, aynı zamanda bir enerji yolu haline gelsin istiyoruz. Temelde aslında onlar da sıcak bakıyorlar. Ümit ediyorum önümüzdeki aylar içerisinde bununla ilgili yeni bir anlaşma yaparız. Biz şimdi bu hatta Silopi-Ceyhan arasında Gabar'da ürettiğimiz 80 bin varil petrolü günlük olarak taşıyoruz. Hattı yavaş yavaş aktif olarak kullanmaya başladık.