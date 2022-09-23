Enerjide sıkışan Avrupa Türk üreticinin kapısını çalıyor

Rusya yaptırımları nedeniyle Avrupa'da derinleşen enerji krizi bir çok fabrikanın üretimlerini durma noktasına getirdi. Özellikle enerji yoğun sektör olan cam, seramik, demir, çelik gibi ürünler için Avrupalı firmalar Türk üreticilerin kapısını çalıyor. Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Avrupa'da enerji krizinin derinleştiğini ve enflasyonun hızla arttığını belirterek, "Tekstil ihracatımızda bir miktar daralma bekliyoruz. Ancak enerji yoğun sektörlerin ihracatında artış olacaktır. Demir, çelik, metal, seramik, cam üretimi yapan arkadaşlarımızdan gelen bilgiler talebin arttığı yönünde" dedi.Önceki gün akşam bir grup gazeteci ile bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Gültepe, Merkez Bankası'nın bir puanlık faiz indirimini yorumladı. Gültepe, "Bu indirimle birlikte piyasa faizlerinde de bir miktar gerileme görebiliriz belki. Ancak bankalar kredi kullanımında sorun çıkarıyor" şeklinde konuştu. Euro-dolar paritesinin ihracata etkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Gültepe, şöyle devam etti: "Türkiye toplam ihracatının yüzde 48.4'ünü yani neredeyse yarısını AB ülkeleri ve ABD'ye yapıyor. Alternatif ihracat pazarlarını artırmak için çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Bu kapsamda her ay ticaret heyetlerimiz olacak. Bir ay yakın bir ay uzak ülkelere ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Mısır, İsrail gibi ülkeler yakın pazarlarda hedefimizde. Ayrıca uzak pazarlarda Kanada, Japonya gibi ülkelere yoğunlaşacağız. Küresel ekonomilerdeki resesyon ve belirsizliğe rağmen, 250 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağız."